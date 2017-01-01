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Bilgievlerinde TEOG maratonu sürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - TEOG yolunda önemli bir adım olan Kazanım Değerlendirme Sınavı'nın 6.sı bilgievlerinde yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren bilgievlerinde, TEOG maratonu sürüyor. TEOG öncesi öğrencilerin bilgilerini sürekli taze tutmak için yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavı'nın 6.'sı yapıldı. 8. Sınıfların katıldığı sınavda öğrenciler başarılarıyla yine göz doldurdu.

Kazanım Değerlendirme Sınavına 15 Bilgievinde eğitim gören 350 öğrenci katıldı. Kocaeli'ndeki 15 Bilgievinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kazanım Değerlendirme Sınavı'nda öğrencilere Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce soruları soruldu. Sınavın sonucu ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınavda Sinem Gürer, Elifnur Erdem ve Umut Gülşen 491.667 puan alarak önemli bir başarıya imza attı.

(AY)



26.04.2017 12:09:44 TSI

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