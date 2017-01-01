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Tehlikeli trafo kaldırılıyor



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Boyalıca İlkokulu bahçesinde bulunan trafo kaldırılıyor.

Öğrenciler için tehlike arz eden elektrik trafosu kaldırılacak. İnsan trafiğinin daha az olduğu bir bölgeye taşınacak olan trafo yüksek gerilim hattı üzerinde bulunuyor. Boyalıca İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Öğrenciler için tehlike arz eden trafoyu başka bir yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

(AK-MŞ)



26.04.2017 12:10:52 TSI

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