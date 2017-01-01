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Develi'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi Kaymakamlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Epçe Ortaokulu ve Pembe Cesarettin Ortaokulu arasında oynandı. Maçı izleyen Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi'mizde kamu hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarından 17 takımın katılmasıyla Kaymakamlık Voleybol turnuvası başladı. Kurumlar arası sevgimizi, saygımızı, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya katılan takımlara ve oyuncularına başarılar diliyorum" dedi.

(AG-SK)



26.04.2017 12:11:34 TSI

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