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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan 57'nci alay için yürüdü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:06
Erzincan 57'nci alay için yürüdü
Erzincan 57'nci alay için yürüdü

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü" sloganıyla düzenlenen anma etkinlikleri Erzincan'da da gerçekleştirildi.
Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü" düzenledi.
Erzincan'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, bazı kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yüzlerce genç katıldı.
Program kapsamında yüzlerce genç ve vatandaşlar ilk olarak Camii Kebir'de sabah namazında buluştu. Sabah namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Yavuz Karabayır Çanakkale konulu vaaz verdi. Vaazın ardından sabaha namazını kılan gençlere ve vatandaşlara Kızılay Erzincan Şubesi tarafından Çanakkale'de 57'nci Alayın son yemeği olan kırık buğday çorbası ikram edildi. Ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, beraberindeki protokol ve gençler ile birlikte ellerinde Türk Bayrakları ile Camii Kebir'den Erzincan Gençlik Merkezi'ne doğru yürüdüler. Erzincan Gençlik Merkezi'nde yürüyüşün bitiminin ardından Kur'an- Kerim Tilaveti okunarak, İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından edilen dualar ile program sona erdi.
(AA-AT-Y)

26.04.2017 12:14:11 TSI
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