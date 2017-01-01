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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:10
Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Kent merkezine 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt serme ve kırsal ilçelerde ise bin 100 kilometrelik yolda sathi kaplama yapma hedefiyle sezonu açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Rızvanağa Caddesi'ne bin 500 ton sıcak asfalt serdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kentin cadde, sokak ve bulvarlarında başlattığı asfalt çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. Asfaltlama çalışmasına Yenişehir ilçesinde başlayan ekipler, şuana kadar cadde ve sokaklara 10 bin ton sıcak asfalt serdi. Çalışmalar kapsamında Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi'nde ilk etapta asfalt sökümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, düzeltme tabakasını caddeye serdikten sonra 5 cm kalınlığında sıkıştırılmış sıcak asfalt döktü. Ekipler, Rızvanağa Caddesi'ne toplam bin 500 ton sıcak asfalt serdi. Büyükalp Caddesi'nde asfalt sökümüne başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Rızvanağa Caddesi'ndeki çalışmadan sonra Büyükalp Caddesi'ne sıcak asfalt dökecek.

Gevran, Ekinciler ve Lise Caddesi asfaltlanacak
Yenişehir ilçesi Lise ve Rızvanağa caddelerinin ara sokaklarına sıcak asfalt dökerek tamamlayan ekipler, daha sonra sırasıyla Gevran, Yaşar Kemal (Ekinciler) ve Lise Caddesine sıcak asfalt serecek.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesinin Rızvanağa ve Lise Caddesi ile birlikte ara sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyor.
(İHA-MP-Y)

26.04.2017 12:19:06 TSI
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