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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir:

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:10
Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
- "6 maçlık turnuvaya hazırız,hedefe ulaşacağımızdan şüphemiz yok"

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Lig sonuna kadar oynanacak olan 6 maçta Kayserispor'un beklenen başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımın genel gidişatı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bundan sonraki kalan maçlarda, takımın, taraftarın beklediği başarıya ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Başkan Erol Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
" Bilindiği üzere Kayserispor'umuz; 2016-17 süper lig ilk devresinde, sadece 12 puan toplayabilmiş;mali,sportif , güven ve umut açısından dibe vurmuştu ve kesin küme düştü gözüyle bakılıyordu.
En önemlisi ise;
İdarecilerimiz, taraftarlarımız ve medyamız gibi şehrimizin önemli unsurlarını Kayserispor'umuzun menfaat ve başarıları için kenetlenmesini sağlayabilecek bir kulüp yönetimi bulunmamaktaydı.
Ocak ayında göreve gelen yeni yönetim ve yaptıkları konuya ilgi duyanların hafızalarındadır. Yapılan isabetli işler sonucu ilk 7 maçta müthiş bir seri yakalamış,kulübümüz tüm yönleriyle Türkiye gündemine oturmuş ancak son 4 maçta beklenen,istenen başarıya ulaşılamamıştır.Bu olumlu ve olumsuz sonuçların elbette analizi yapılabilir ve bazı sonuçlara ulaşılabilir.Ancak şu an bulunduğumuz dönemde çok laftan kaçınıp çok iş yapmak durumundayız.İçeride, başarıyı istemeyen az sayıda medya mensubunu ,onları yönlendiren ve Kayserispor üzerinden şahsi hesap yürütmeyi adet haline getiren bir takım kişileri bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız.Tek vücut olup;yayıncı kuruluş,TFF,MHK gibi yerlerde hakkımızı sonuna kadar savunmalıyız.Göreve geldiğimizden beri yönetim ve takımımıza büyük destek veren ve başarılı maçlarda en büyük pay sahibi taraftarlarımızı daha fazla işin içerisine sokabilmeliyiz.
Özetle, bundan önce olduğu gibi bu (4 maç içeride,2 maç dışarıda) 6 maçlık turnuvayı 'Tek yürek Kayseri' sloganıyla oynamalı ve bu mücadeleden zaferle çıkmalıyız ve inanıyorum ki başaracağız!
Takımımızın son durumu ile ilgili gelişmeler ise şöyledir;
Son 3 maçlık yenilgiden sonra (sebep ne olursa olsun,hakem,şans vs) Sergen hoca ile konuşmuş, Gençlerbirliği ve Alanya maçları için en az 4 puan barajı koymuştuk.2 maçta 4 puanın altı durumunda hoca ,bize ve kulübe olan saygısından ve yeni bir oluşumla tekrar çıkışa geçileceğine inandığından ayrılacağını belirterek Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında istifasını sundu.Biz de kabul ederek aynı gece ve gündüz yoğun bir çalışma yaparak takımımızın başına tam yetki ile Mesut Bakkal Hoca'yı teknik direktör olarak getirdik.
Yeni hocamızla yaptığımız görüşme ve tespitlerden sonra kalan 6 maçımızda başarı için gereken özelliklerde (mental,fizik,yürek,cesaret,inanç) eksiği olmayan oyuncu grubu ile yola devam etmeye ve önümüzde uzun bir maraton olmadığından kalbi Kayserispor'la atmayan oyuncularımızla hemen yollarımızı ayırmaya karar verdik.Bunu yaparken de oyuncularımızın önceki performans veya davranışlarını değil Mesut hoca göreve geldikten sonraki takıma katkı veya zararlarını dikkate alacağımızı belirttik.Bu prensipten hareketle, futbolcularımızla birebir ve toplu görüşmeler yapılarak "yüreği yetmeyenlerin ve inanmayanların" aramızdan ayrılmalarını istedik.
Bu çalışmalar sonucu ilk gün,oyuncumuz Douglao'yu gönderdik.Sergen hoca geldiğinde alt yapıya gönderilen oyuncumuz Milan Stevanoviç'i ise tekrar A takıma aldık
Bu çalışmalarımız her gün,her antrenman ve maçla devam edecek 6 maçlık bu mücadelede nefesi,inancı,cesareti ve takıma sahip çıkma arzusu yeterli olmayan arkadaşlarımızı aramızdan ayırıp,inanan ve her şeyiyle mücadele eden gerçek oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz.
Çünkü; 'Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz', 'Zafer korkaklarla ve inanmayanlarla kazanılamaz.'
Verdiğimiz bu zorlu mücadelede en büyük desteğimiz şüphesiz taraftarlarımızdır.
İçeride-dışarıda oynadığımız tüm maçlarda yönetime ve takıma destek veren büyük taraftarımızın önümüzdeki 6 maçta(Cumartesi saat 16.00 da oynayacağımız Alanyaspor maçından başlamak üzere) en yüksek sayıda ve en güçlü destekleriyle yanımızda olacaklarına inanıyoruz.
(SK)

26.04.2017 12:19:26 TSI
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