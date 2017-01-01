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İçme suyu hattında bakım çalışması



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kente su iletimini sağlayan İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda zaman zaman meydana gelen olası arızaların oluşmasını engellemek ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için bakım-onarım çalışmaları başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yayınlayarak, İçme Suyu Ana İsale Hattı'nın 11. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları başlattığını duyurdu. Açıklamada, Dicle Barajı'ndan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne uzanan 30 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 1600 milimetre çapındaki çelik borularla kente su iletiminin sağlandığı hatırlatıldı. Tek İçme Suyu Ana İsale Hattı'nın kentin can damarlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, "Dolayısıyla kent için büyük önem taşıdığı su götürmez bir gerçek olan İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşabilecek arızaların önüne geçmek ve arızalar dolayısıyla yaşanabilecek su kesintisine mahal vermemek için bakım ve onarım çalışması başlattık" denildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında İçme Suyu Ana İsale Hattı'nın farklı noktalarında bakım onarım çalışması yapılacağı kaydedildi.

(İHA-MP-Y)



26.04.2017 12:20:54 TSI

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