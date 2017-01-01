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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal Ermeneklilerle buluştu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:13
Başkan Uysal Ermeneklilerle buluştu
Başkan Uysal Ermeneklilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bölgede mülkiyet sorunun çözümü için yapılan ihalenin çıkan olaylar nedeniyle iptal edildiği Ermenek'ten gelen mahalle sakinleriyle buluştu.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlediği randevusuz görüşme saatlerinde Ermenek Mahallesi sakinlerini ağırladı. Çarşamba mesaisine saat 08.30'da belediye fuayesinde Turunç Masa'da başlayan Başkan Uysal'la görüşmelerinde çiçekle gelen Mahalle sakinleri, geçen hafta çıkan olaylar nedeniyle iptal edilmek zorunda kalan 189 arsanın satışı ihalesi sonrası yaşananlar nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.
İhale iptalinin ardından Muratpaşa Belediyesi'nde biraraya gelmelerinin yanlış anlaşıldığını, tepkilerinin belediye yönetimine olmadığını anlatan Mahalleliler, "Belediyenin iyi niyetli, sosyal çözümden yana taraf olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin hukuken doğru iş yaparak süreci ilerletme çabası içinde olduğunuzu da gayet iyi biliyoruz. Ancak tepkimiz bazı provokatörlerce saptırıldı. Sizi üzdüysek özür dileriz" diye konuştular.
Mahalleliler, Ermenek'te mülkiyet sorunun giderilmesi konusunda Başkan Uysal, bölgede sorunu kamu yararı anlayışı içinde çözmeye çalıştıklarını söyledi. Ermenek'te yaşanan sorunun ve çözüm yollarını defalarca mahalleliyle paylaştığını aktaran Başkan Uysal, "Kamu yönetiminde kırgınlık, alınganlık olmaz. Toplumuza faydalı olmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

26.04.2017 12:22:02 TSI
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