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Bursa'da Artvin Günleri

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:17
Bursa'da Artvin Günleri
Bursa'da Artvin Günleri

(Fotoğraflı)

İdris Altun
BURSA (İHA) - Bursa'da Artvin rüzgarı esecek. Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Artvin Günleri 28 Nisanda başlıyor.
Artvin Tanıtım Günleri 28 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda yapılacak. 10 gün sürecek şenliklerde Artvin'in tarihi, kültürü ve mutfağı tanıtılacak. Konserlerin ve yarışmaların düzenleneceği tanıtım günlerinde Artvin'e ait oyunlar sergilenecek.
Almira Otel'de yapılan toplantıda konuşan Bursa Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Suat Özkan, "Bizim tek arzumuz Bursa ile Artvin arasındaki kardeşlik köprüsü kurmaktır. Sloganımız iki yeşil bir arada olacaktır. Bursa ile Artvin arasında birçok benzerlik vardır. Artvinlilerin Bursa'ya çok göç vermesinin sebebi budur. Bursa genelinde toplam 56 adet Artvin Derneği bulunmaktadır. 28 Nisan- 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında bütün Bursalıları bekliyoruz" dedi.
(İA-MŞ)

26.04.2017 12:25:57 TSI
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