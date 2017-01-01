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Kayseri Şeker, pancar ekim törenlerine Develi'de devam etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:20
Kayseri Şeker, pancar ekim törenlerine Develi'de devam etti
Kayseri Şeker, pancar ekim törenlerine Develi'de devam etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker tarafından 63'üncü kampanya dönemi için başlatılan pancar ekim törenlerinin, Develi Bölgesindeki ekimi Sindelhöyük Mahallesinde Nurettin Evli'nin tarlasında dualar eşliğinde yapıldı.
Develi Bölgesindeki pancar ekimine Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile AK parti ilçe Başkan'ı Mehmet Durukan,Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Genel Müdür yardımcılarından Osman Canıtez, Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Bölge çiftçilerinin katılımıyla yapıldı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ben öncelikle böyle güzel bir ortamda bulunduğumdan dolayı teşekkür ediyorum,mutluyum.Dualarla ilk tohumları topraklarla buluşturduk.Öğrendim ki Başkanımız ve ekibi bu tür organizasyonları her bölgede yapıyormuş.Çiftçilerle birlikte bu tür organizasyonlarda içi içe samimi bir şekilde beraber olması bizleri çok mutlu etti.Zaten Başkanımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.Biz de her zaman kendisini destekliyor ve elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa çiftçilerimizin daha ileriye gidebilmesi için daha kaliteli,güzel ve verimli olabilmeleri için elimizden ne geliyorsa her zaman destek vermeye hazırız.Ben bu toprakla buluşan tohumlarımızın ve diğer bölgelerdeki çiftçilerimizin de bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
Ekimin çiftçiler için bereketli olmasını temenni eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Özellikle son birkaç gün içerisinde çeşitli bölgelerimizde daha önceden ekilmiş ve çıkmış olan pancarları soğuk vurdu ve bundan dolayı çiftçimiz tekrardan ekmek durumuyla karşı karşıya kaldı. Tabi soğuk değil aynı zamanda da kum fırtınasından da etkilenen yerlerimiz oldu. Tabi kısmet bu. Allah'ın takdiri çiftçinin işi zor. Tabiat şartlarından etkileniyor. Biz Cenab-ı Allah'tan felaketten ve afetten koruması için niyaz ediyoruz. Bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntılar yaşanmaz, Mevsim normal bir şekilde seyreder yağışlar bol olur. Çiftçimiz inşallah ektiği ürünün hayrını ve bereketini görür" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede de, bundan sonraki süreçte çiftçiyi zora sokacak herhangi bir doğal olayla karşılaşılmamasını diledi.
Pancar çiftçisi Osman Evli ise, "2002 den beri pancar ekiyorum. Evet bu daha önceleri şeker oranlarımız 13-15 civarlarında geliyordu. Verilen Eğitimlerin sayesinde pancar kooperatifinin de katkılarıyla gübrede bazı değişikler yapıldı ve şeker oranımız yükseldi. Önceleri pancar para etmediği için bu işi yapmıyorlardı çoğunluk pancar ekimini bırakmıştı şuanda herkes pancar ekmek için uğraşıyor pancar ekmek istiyor. Önceleri mayıs ayında falan paramızı alıyorduk. Şuanda pancarımızı teslim ettiğimiz zaman bir ay içerisinde paramızı alıyoruz. Biz bu pancar parasıyla başka alışveriş yapacak olduğumuz zaman başkalarıda bize güvenle bakıyor. İstediğimiz şeyi hemen bize veriyor. Yani çok iyi faydasını gördük bu desteklerin. Kayseri Şeker tarafından başlatılan randevulu söküm sistemini iyi oldu. Hem pirim veriyorlar randevulu söküm için. bize verilen programa göre pancar sökümünü yapıyoruz hazırlığımızı yapıyoruz. Pancarların nakliyesinde mausile yükleme öncesinde çok fire düşülüyordu şuanda fire olayı da tamamen düşük seviyelere indi memnunuz. Öncelikle başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımları oluyor. Bizi gelip bizzat tarlada kontrol ediyor. Birebir Çiftçiyle görüşmeler yapıyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz dedi" ifadelerini kullandı.
(SK)

26.04.2017 12:29:05 TSI
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