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Biga'da trap ve kurşun atış yarışması



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından Balıkkaya Trap Atış Poligonunda düzenlenen yarışmaya, dört kategoride yüz yarışmacı katıldı.

Profesyonel trap atış yarışma sonunda birinciliği takım olarak Biga Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübünden Ömer Tek, Selçuk Çetin ve Rıdvan Akgül kazandı. Tek kurşun atışlarında birinciliği Uzunalan Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünden Mesut Özbudak, Amatör trap yarışlarında birinciliği Çan Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünden Hayri Karacan kazandı. Profesyonel trap atış yarışmasında ise birinciliği Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünden Ömer Tek kazandı. Dereceye giren ve birinci olan atıcılara kupa ve madalyalarını Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Tek düzenlenen törenle takdim etti.

(UYC)



26.04.2017 12:32:07 TSI

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