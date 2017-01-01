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Hisarcık'ta 'Şükür Duası' hazırlıkları başladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 30 Nisan Pazar günü yapılacak olan Geleneksel "Şükür Duası" etkinliği için hayırsever vatandaşlardan yardım toplanıyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti eski İlçe Başkanı Mehmet Baş, başkanlığında mahalle muhtarları ve gönüllülerden oluşan yardım komitesinin her yıl geleneksel olarak organize ettikleri Şükür Duasında verilecek yemek için ev ve iş yerlerini tek tek gezerek yardım topladıklarını belirtti.

Çalışkan, "Yardımsever halkımız paranın yanı sıra paraya çevrilebilecek arpa, buğday, mısır, un, yağ, şeker ve çay yardımı da yapmaktadır. Belediyemizin organizatörlüğünde ilçe ve çevre halkın katılımıyla 30 Nisan Pazar günü yapılacak Şükür Duasında yaklaşık 5-6 bin kişiye ikram edeceğimiz etli pilav ve ayran için gerekli maddi desteği bu şekilde sağlıyoruz. Yardımsever halkımızdan Allah razı olsun. Ayrıca yardım komitesinde görev alan mahalle muhtarları ve gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Pazar günü yapılacak olan Şükür Duasına tüm ilçe, köy ve çevre yöre halkımızı bekliyoruz." dedi.(MA-EFE)



26.04.2017 12:32:31 TSI

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