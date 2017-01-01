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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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15 Temmuz gazilerinin 79. durağı Erzurum oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:25
15 Temmuz gazilerinin 79. durağı Erzurum oldu
15 Temmuz gazilerinin 79. durağı Erzurum oldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' adlı programa katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara 15 Temmuz gecesi şunu bir kez daha haykırdık. Bu ezanları susturamayacak, bu bayrağı indiremeyeceksiniz" dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişimini il il gezerek halka anlatan 15 Temmuz Gazilerinin 79. durağı Erzurum oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Erzurum'a gelerek düzenlenen programa katılan Gaziler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Erzurumlularla paylaştılar.
İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, kumdan resim sanatçısı Veysel Çelikdemir'in sunduğu "15 Temmuz" temalı gösteriyle devam etti.
Programda konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Türk Milleti bu topraklar üzerinde var olduğu sürece tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu oyunlar da devam edecek. Onlar oyunları sürdürdükçe biz de daha fazla kenetlenerek kutlu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
'Her Ağacın Kurdu Kendi İçindendir'
Konuşmasına 'Her ağacın kurdu kendi içindendir' deyişini örnek vererek devam eden Vali Azizoğlu, " Dışarıdan oynanan oyunların hiç biri bizi yıldıramayacak. Onlara karşı her zaman mücadele edeceğiz. Bizi asıl kahreden hainlerin içimizden çıkmasıdır. Tarihteki bütün Türk devletlerini incelerseniz hiç biri dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmamıştır. Hep kendi içindeki hainler ve onların iş birlikçileri tarafından önce güçsüz duruma düşürülmüş, parçalanmış ve sonunda düşmanları tarafından yıkılmıştır. 15 Temmuz'da oynanan oyunda sadece bir darbe girişimi değildi. Bunu herkes bilmelidir. Bu Türkiye'yi yok etme girişimiydi. Çok şükür Allah'a ki bunu başaramadılar. Biz birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece de hiç bir zaman başaramayacaklar".
15 Temmuz gecesi tüm Erzurum halkının darbe girişimini duyar duymaz ellerinde bayrakları ile sokağa koştuğunu belirten Vali Azizoğlu, "O gece Karayazı, Hınıs, Tekman, Oltu, Şenkaya kısacası tüm Erzurum al bayrağını alarak sokağa çıktı. Hiç birisi ben evimde durayım demedi. Biz, o gece aslında tüm dünyaya ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara da şunu bir kez daha haykırdık. Bu ezanları susturamayacak, bu bayrağı indiremeyeceksiniz" dedi.
Vali Azizoğlu'nun konuşmasının ardından gaziler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştılar.
Etkinlik, çeşitli sunum ve katılımcılara Türk bayrağı hediye edilmesi ile son buldu.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(ERZ-AT-Y)

26.04.2017 12:33:40 TSI
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