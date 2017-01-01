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Buharkentli çocuklar kukla ve balon gösterileri ile eğlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi'nin düzenlediği Kukla Kumpanyası'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

Buharkent Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Geleneksel Kukla Kumpanyası projesi kapsamında çocuklar kukla ve sihirli balon gösterileri ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kukla Kumpanyası Projesi kapsamında iki gün süren etkinliklerde, Kukla ve Sihirli Balon Gösterileri yapıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu tür projelerle kültür miraslarının korunmasına ve yayılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Erol, kültürel değerlere sahip çıkmak, gelecek nesillere kültür ve sanat zenginliklerini doğru biçimde anlatmak için, geleneksel değer ve bilgilere bağlı kalarak her yaş gurubundan insana hizmet götürmek, bütün vatandaşları bilgilendirmek, eğitmek ve üretime katmak için projeler üretip hayata geçirmekte olduklarını ifade etti.

Erol, " Ülkemizi tüm değer ve olgularıyla miras bırakacağımız çocuklarımızın zihinlerine, ruhlarına hitap eden projeleri hayata geçirmekten özellikle gurur duyuyoruz. Planladığımız Geleneksel Kukla Kumpanyası, görsel zekalarını geliştirmeleri ve geleneksel çocuk eğlencesi kültürünü hatırlamaları amacıyla çocuklarımızı kuklalarla buluşturmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Programa katılım sağlayan başta geleceğimizin mimarları çocuklarımıza, ailelerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

(OD-MB-Y)



26.04.2017 12:38:50 TSI

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