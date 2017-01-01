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'Yöresel Meyve Çeşitlerinin Korunması ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı



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TRABZON (İHA) - Trabzon'da Ortahisar Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ortahisar Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği 'Yöresel Meyve Çeşitlerinin Korunması ve Yaygınlaştırılması Projesi'nin açılışı yapıldı. Proje kapsamında vatandaşlara Trabzon hurması, mandalina, elma ve armut fidanları dağıtıldı.

Projenin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çay ve fındık gibi tarım ürünlerinin yanında Trabzon hurması, elma ve mandalina gibi tarım ürünlerinin yetiştirmesine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Genç "Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan yöremizin bu özelliğini devam ettirelim. Tarımı da düşünmemiz lazım. İş sadece çay ve fındık yetiştirmekle bitmiyor. Burada başka meyveler yetişebiliyorsa buna da sahip çıkarak, yöresel tarım ürünlerimizi korumalıyız. Belki de şu anda yapacağımız çalışma daha sonra yaygın bir ekonomik değer haline gelecek. Bu örnek çalışmanın daha da genelleşmesini diliyoruz ve istiyoruz" dedi.

Toprağa sadece bina değil fidan da dikilmesi gerektiğini de belirten Başkan Genç, "Vazifemizi yaparken yöremizin ekonomisini düşünmek zorundayız. Şu andaki örnek çalışma bunlardan bir tanesidir. Kaymakamlığımız, ilçe tarım, Ortahisar Belediyesi ortaklaşa yaptığımız bu projede şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Trabzon'un mandalinasının tadı başkadır. Trabzon hurması başlı başına Trabzon'a özgü bir üründür. Elmasının tadı başkadır. Bunların genlerinde bir tadilata uğramaması açısından bunları arazimizde tutalım. Bu fikir projeye dönüştü. Ve biz belediye olarak bu projeyi sahiplendik. Bugün dağıtacağımız bu fidanlarla beraber bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bunun da öncüleri mahallerimizde muhtarlarımız olacaktır. Biz, bu projenin bir paydaşı olarak kaymakamlığımız nezdinde, İlçe tarım müdürlüğü projenin teknik kısmını bizzat takip edecektir. Aynı zamanda bu doğaya da hizmet etmiş olacağız. Toprağımızın da bizden böyle bir beklentisi var. Toprağı kazarak sadece oraya bina yapmak değil. Toprağı kazarak oraya fidan da meyve de dikelim. Orayı daha güzel bir hale getirelim. Hepimize bir vazifedir bu. Geleceğin üzerimizdeki emanetidir bu." diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ise yöresel tarım ürünlerinin hem korunması hem de yetiştirilmesi için teşvik edilmesi gerektiğini belirterek "Trabzon, bitki ve meyve çeşitliliği açısından çok zengin bir kent. Kamu ve vatandaş işbirliği ile bu konuda birçok adım atılabilir. Bugün hayata geçirdiğimiz bu kampanya da bu alanda yapılacak diğer faaliyetlere örnek olabilecek niteliktedir. Ben, başta Ortahisar Belediyesi olarak emeği geçen muhtarlarımıza, tarım müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

(BK-ÖS-Y)



26.04.2017 12:40:43 TSI

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