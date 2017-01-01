26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatih Köse: Zafer Meydanında buluşalım

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:36
Fatih Köse: Zafer Meydanında buluşalım
Fatih Köse: Zafer Meydanında buluşalım

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Memur-Sen Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Memur-Sen'in bu yıl '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarihin ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilen 'Fincancılar Anlaşması'nın imzalandığı Kütahya'da kutlanacağını ifade etti.
Memur-Sen'in her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalara mührünü vuracağını belirten Köse, "Memur-Sen her daim milletin yanında olmuş, milletin sevincine de kederine de ortak olmuş, sorunlarına çareler üretmeyi sevda edinmiş bir teşkilat. Dış güçlerin güdümünde içimizde kandırılmış insan kitleleriyle toplum hayatımıza ve siyasi hayata dair kurguların karşısında ortak akıl hareketiyle set vuran sendikamız; 2010 referandumunda toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet diyerek millet iradesinin devamına katkı sunmuştur. Ardından 17 - 25 Aralık sürecinde kurulan kumpasın bertaraf edilmesinde sorumluluk üstlenmiş ve milletin seçtiklerini kurda çakala yem etmemiştir. 15 Temmuz kalkışmasında herkesten önce alanlara çıkarak dış güçlerin, şer odakların taşeronluğunu yapan hainlere karşı milli direnişi örgütlemiş ve gündüz işinde gece meydan nöbetlerinde milletin hukukunun ve iradesinin bekçiliğini yaparak milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yer bulmuştur. Son olarak 16 Nisan'da tüm Türkiye'de teşkilatlarımız 'Memur-Sen'e Davet Tercih Evet' sloganıyla terör örgütlerinin, içimizdeki millet düşmanlarının, küresel düşmanlarımızın karşısında dimdik duran savunan adamın yanında yer almış ve gelecek yüzyılımızın, özgür ve büyük Türkiye'nin temellerinin atılmasında rol ve söz sahibi olmuştur. Her hayırlı işte en önde ve öncü olan Memur-Sen'imizin mensuplarını ve ailelerini, 16 Nisan zaferini kutlamak isteyen tüm hemşehrilerimizi 1 Mayıs'ta Kütahya Zafer Meydanındaki Emek ve Dayanışma Bayramı Türkiye buluşmamıza davet ediyorum" diye konuştu. (EFE)

26.04.2017 12:43:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Domaniçli Veli Çelik konserlere hazırlanıyor
YEREL

DOMANİÇLİ VELİ ÇELİK KONSERLERE HAZIRLANIYOR
Aslanapa Ortaokuluna ödül
YEREL

ASLANAPA ORTAOKULUNA ÖDÜL
Hisarcık'ta 'Şükür Duası' hazırlıkları başladı
YEREL

HİSARCIK'TA 'ŞÜKÜR DUASI' HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Okulda her sabah spor
YEREL

OKULDA HER SABAH SPOR
AFAD'a araç takviyesi
YEREL

AFAD'A ARAÇ TAKVİYESİ
Altın madeni işçileri, Emet Bor İşletmesinde
YEREL

ALTIN MADENİ İŞÇİLERİ, EMET BOR İŞLETMESİNDE
Gönüllü insanlar onlarca fidan dikti
YEREL

GÖNÜLLÜ İNSANLAR ONLARCA FİDAN DİKTİ
Simav'dan Çanakkale'ye 100 vefalı öğrenci
YEREL

SİMAV'DAN ÇANAKKALE'YE 100 VEFALI ÖĞRENCİ
Simav'da tasavvuf müziği gecesi
YEREL

SİMAV'DA TASAVVUF MÜZİĞİ GECESİ
Milletvekili Nazlı'dan '30 kuş' şiirini seslendiren öğrenciye hediye
YEREL

MİLLETVEKİLİ NAZLI'DAN '30 KUŞ' ŞİİRİNİ SESLENDİREN ÖĞRENCİYE HEDİYE
Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
YEREL

KÜTAHYA'DA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Anneye kızından 'yağlı boya tablo' kursu
YEREL

ANNEYE KIZINDAN 'YAĞLI BOYA TABLO' KURSU
Müftü Mustafa Türköz: İnsanlık insanlığa emanet
YEREL

MÜFTÜ MUSTAFA TÜRKÖZ: İNSANLIK İNSANLIĞA EMANET
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
YEREL

KÜTAHYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 24 YARALI
Altıntaş'ta 'Minik 112' projesi
YEREL

ALTINTAŞ'TA 'MİNİK 112' PROJESİ
Şehitler Ortaokulu'nda Bocce turnuvası
YEREL

ŞEHİTLER ORTAOKULU'NDA BOCCE TURNUVASI
Başkan Ali Çetinbaş: Bahçeşehir Koleji, eğitim alanındaki eksikliği kapatacaktır
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ: BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, EĞİTİM ALANINDAKİ EKSİKLİĞİ KAPATACAKTIR
Hisarcık'ta içme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve gömme depo yapımı işi ihaleleri sonuçlandı
YEREL

HİSARCIK'TA İÇME SUYU ŞEBEKESİ, KANALİZASYON HATTI VE GÖMME DEPO YAPIMI İŞİ İHALELERİ SONUÇLANDI
Kitap kurdu veliler ödüllendirildi
YEREL

KİTAP KURDU VELİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı
YEREL

ÇOCUK KORUMA KURULU TOPLANTISI
Simavlı görme engelli yazar Güngör Avcıoğlu, resepsiyonuna katıldı
YEREL

SİMAVLI GÖRME ENGELLİ YAZAR GÜNGÖR AVCIOĞLU, RESEPSİYONUNA KATILDI
3 bin sokak köpeğine bakıyor
YEREL

3 BİN SOKAK KÖPEĞİNE BAKIYOR
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları
YEREL

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOL GÜZERGAHI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!