26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehirspor Taraftarlar Derneği Vali Aktaş'ı ziyaret etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:40
Nevşehirspor Taraftarlar Derneği Vali Aktaş'ı ziyaret etti
Nevşehirspor Taraftarlar Derneği Vali Aktaş'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehirspor Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Yılmaz ve beraberindeki heyet, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Nevşehirspor Taraftarları Derneği Başkanı Serdar Yılmaz Vali Aktaş'a, dernek olarak Nevşehirspor'u desteklemek adına yaptıkları çalışmaları anlatarak bütün Nevşehirspor taraftarları olarak artık bundan öyle bir ve beraber olduklarını taraftar destek hizmetlerinin daha güçlü düzenli devam edeceğini ifade etti.
Vali Aktaş ise taraftarlar dernek başkanı Serdar Yılmaz ve ekibinin Nevşehirspor'a verdikleri hizmetlerden dolayı kutladı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. (COŞ-SK)

26.04.2017 12:49:12 TSI
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