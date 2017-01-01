YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz Ruhu hikaye yarışması ödül töreni düzenlendi

15 Temmuz Ruhu hikaye yarışması ödül töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Valiliğinin desteği ve Niğde Belediyesinin katkıları ile Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi öncülüğünde Türkiye geneli düzenlenmiş olan 'Gençlerin Kalemiyle 15 Temmuz Ruhu Hikâyelerde Yaşatılıyor' temalı hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Şehitler için Kur'an Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi öğrencilerinin sunduğu gösterinin sunumu ve 'Otuz Kuş' şiirinin okunmasının ardından Güzel Sanatlar Lisesi orkestrasının müzik dinletisi gerçekleştirildi

Niğde Anadolu Lisesi Öğrencisi Aleyna Kendir'in de 'Deste' adlı hikaye ile dereceye girdiği yarışmanın ödül töreninde bir konuşma yapan Vali Ertan Peynircioğlu, " 15 Temmuz'u maalesef yaşadık. Bu memleket çok hainlik gördü, ama 15 Temmuz bu hainliklerin en büyüğü idi. FETÖ/ PDY Fethullahçı terör örgütü mensubu hainler Milletin Meclisini bombaladılar, insanımızın üzerine üzerine ateş açtılar. Bu memleket o gün 250' ye yakın şehit verdi ve 2 bin 500' e yakın insanımız yaralandı. Niğde o gece 6 şehit verdi ve ülkemizin en çok şehit veren illerinden biri oldu. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz darbe girişimi münafıkların bir oyunu idi. İnsanlar inanç bakımından üçe ayrılırlar; bunlar Müslümanlar yani iman edenler, diğeri kafirler yani Allah'ın emirlerini inkar edenler, bir de münafıklar vardır. Münafıklar surette inanmış, iman etmiş görünüp aslında kafir olanlardır ve en tehlikeli olanlar bu münafıklardır. 15 Temmuz'da gördük ki bunların inanç sitemi münafıklık üzerine kurulmuş. Onlar bizim dinimizin emirlerini tamamen değiştirerek kendilerine göre geliştirdikleri prensipleri uygulamış, münafıklar haline gelmişlerdir. Aynı zamanda 15 Temmuz sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza, sadece Milli İradeye yapılmış bir saldırı değildi. En önemli amaçları bu Milletin esir edilmesi idi. Eğer o gün Milletçe karşı durmasaydık düşman çizmeleri altında bir iç savaş yaşıyor olacak idik. Milletimizi Allah korudu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Başbakanımızın dirayeti ve milletimizin dirayeti ile bu münafıkları engelledik. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın, Biz de Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'lar, bir daha darbe girişimleri yaşatmasın diyoruz. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, Vali Ertan Peynircioğlu ve protokol üyeleri tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Niğde Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine; Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Niğde AK Parti Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, STK temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

(YE-SK)



26.04.2017 12:51:25 TSI

NNNN

