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B.B. Erzurumspor'da Fethiyespor maçı hazırlıkları

- Teknik Direktör Kılıç, "Play-off'a kenetlenelim"



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ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadı'nda konuk edeceği Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Kemal Kılıç, 'Şehir olarak play-off'a kenetlenelim' dedi.

NEŞELİ GEÇEN ANTRENMAN

Erzurumspor Tesislerinde Yardımcı Antrenör Adem Çağlayan, Serkan Demir, Orbay Güder, Kaleci Antrenörü Özcan Turan nezaretinde düş koşu 5-2 dar alan pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı. Neşeli ve hırslı geçen antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmanı B.B. Sportif Direktörü Mustafa Soley, Genel Direktör Süha Sidal'da izledi. Bir süre önce sakatlanan Ersel, Mert Nobre ile düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

TEKNİK DİREKTÖR KILIÇ,'PLAY-OFF'TA KENETLENELİM'

B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, BB Erzurumspor'u Play-Off maçlarında taraftarların yalnız bırakmamasını istedi. Teknik Direktör Kılıç,'Biz takım olarak inanıyoruz ki, ligde gösterilen başarılı performansımızı sahaya yansıtarak taraftarlarımızın desteği ile Play-Off'ta başarılı olmak istiyoruz.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



26.04.2017 12:53:56 TSI

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