26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası Belçika'ya gidiyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:45
"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası Belçika'ya gidiyor
"İki Elin Sesi Var" Çocuk Senfoni Orkestrası Belçika'ya gidiyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası" Nisan ayı sonunda Belçika'nın Neelpert kentinde katılacağı müzik festivaline hazırlanıyor.
Venezuela'nın "El Sistema" örneğini rehber edinerek, kuruluşundan bu yana çok kısa sürede Eskişehir ve Türkiye'de konserler vermeye başlarken, olumlu sonuçlarıyla adından söz ettiriyor. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve sanatın iyileştirici gücüyle buluşturmayı amaçlayan orkestra kısa bir süre önce ikinci yaşını kutladı. Orkestra, dokuzu Eskişehir, biri İstanbul'da, ikisi Ankara'da, diğeri de İzmir ve Bergama'da olmak üzere toplam 14 konser verdi. Orkestra 410 çocukla 3 grup halinde çalışmalarını sürdürüyor. Orkestra, Nisan ayı sonunda da Belçika'nın Neelpert kentinde müzik festivaline katılmaya hazırlanıyor.
Tepebaşı Belediyesi "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası" 29 nisan-2 mayıs tarihleri arasında Avrupa Komisyonu'nun desteklediği ve Belçika'nın Neerpelt kentinde düzenlenecek olan Avrupa Genç Müzisyenler Festivali'ne katılacak. Her yıl düzenlenen festivalde iki ana kategori var. Korolar ve enstrümantal topluluklar (Orkestra). Yaklaşık olarak her yıl 4 bin ila 6 bin genç müzisyen festivale katılıyor. Enstrümantal topluluklar kategorisinde; Jazz, perküsyon, oda orkestrası, senfoni orkestrası, yerli çalgılar ve folk müziği var. "İki Elin Sesi Var" ise senfoni orkestrası kategorisinde yer alıyor. Korolarda ise; çocuk koroları, tek sesli ve çok sesli korolar, jazz vokalleri ve folklorik seslerden oluşan kategorileri var.
Festival bağımsız bir komite tarafından yürütülüyor. Festival komitesinden davet alan "İki Elin Sesi Var" çocuk senfoni orkestrası Türkiye'yi temsil ediyor olacak. Tekirdağ'dan Aden Koleji de serbest enstrümantal müzik kategorisinde katılıyorlar. 2016 yılında Boğaziçi Jazz Korosu katılmıştı. Bu yıl festivale katılanlar arasında 24 ülkeden 82 grup yer alıyor. "İki Elin Sesi Var" çocuk senfoni orkestrası söz konusu festivale 86 çocuk ve 20 eğitmen olarak toplamda 106 kişiyle katılacak.
(MEB-MET-Y)

26.04.2017 12:54:08 TSI
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