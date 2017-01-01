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Fatma Kaplan Hürriyet, sendika ve dernekleri ziyaret etti



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KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, halk oylamasında Hayır'a destek veren sendika ve dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Nisan Referandumunda Hayır tercihine destek veren kuruluşlara teşekkür ziyaretlerine devam etti. Önceki gün Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanlıklarını ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet Eğitim-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Aydınlar Ocağı'na da ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Hürriyet'e ziyaretlerinde partisinin İzmit ilçe Başkanlığı yöneticisi Ali Kuzu ve Hakan Çakar da eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP'li Milletvekili Hürriyet, "Seçimlerin arkasından ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu güzel birlikteliği devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Söz konusu ülke olduğunda her şeyin teferruat olduğunu gördük. Bunun devamının olmasını sağlayacağız. Yüzde 50'lik kesimin bizimle birlikte hareket ediyor olabilmesi bizim için oldukça kıymetli. Geçtiğimiz dönemde çok doğru bir çalışma gerçekleştirdik. Sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza Hayır'ı anlattık. Son dönemlerde farklı bir siyaset dili ve tarzı geliştirdik. Her kitle ile iletişime geçmek için olağanüstü bir çabamız var. Hayır kelimesinin arkasında farklı kesimden milyonlarca insan birleşti" açıklamasında bulundu.

(RFK-Y)



26.04.2017 12:56:42 TSI

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