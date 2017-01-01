26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ'den Türk Halk Müziği konseri

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:59
BEÜ'den Türk Halk Müziği konseri
BEÜ'den Türk Halk Müziği konseri

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te "BEÜ Kültür Sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor" Etkinliği Kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Üniversitemiz ve Devrek Belediyesi (BEÜ) işbirliğiyle "BEÜ Kültür Sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor" etkinliğinde kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Devrek AKM'de konser düzenlendi.
BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu Devrek yöresine özgü türkülerinde yer aldığı bir dizi eser seslendirirken konserin sonunda koro davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
Konserin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin halkla buluştuğunu belirterek ilçeye verdiği büyük desteklerden dolayı BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer'e teşekkür etti.
(SÖ-SÖ-Y)

26.04.2017 13:07:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sporcular Gençlik ve Kapalı Salonu yapılmasını istiyorlar
YEREL

SPORCULAR GENÇLİK VE KAPALI SALONU YAPILMASINI İSTİYORLAR
Alaplı Belediyesi 28 merdivenli itfaiye aracı aldı
YEREL

ALAPLI BELEDİYESİ 28 MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ALDI
BEÜ, Obezite ve Diyabet Merkezi hasta kabulüne başladı
YEREL

BEÜ, OBEZİTE VE DİYABET MERKEZİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi'nde mini dünya kupası düzenlendi
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ'NDE MİNİ DÜNYA KUPASI DÜZENLENDİ
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak'taki silahlı kavga
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ SİLAHLI KAVGA

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Gülüç'te ertelenen 23 Nisan, etkinlikler ile kutlandı
YEREL

GÜLÜÇ'TE ERTELENEN 23 NİSAN, ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI
Batı Karadeniz Tıp Dergisi ilk sayısını yayımladı
YEREL

BATI KARADENİZ TIP DERGİSİ İLK SAYISINI YAYIMLADI
Başkan Tekin, gençlik merkezi ve spor salonu iddialarına cevap verdi
YEREL

BAŞKAN TEKİN, GENÇLİK MERKEZİ VE SPOR SALONU İDDİALARINA CEVAP VERDİ
Alaplı'da Turizm Haftası kutlandı
YEREL

ALAPLI'DA TURİZM HAFTASI KUTLANDI
Kdz. Ereğli HEM ile Türk Loydu arasında anlaşma imzalandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ HEM İLE TÜRK LOYDU ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI
Devrek'te Belediyesi ile Bülent Ecevit Üniversitesinden kültür sanat etkinliği
YEREL

DEVREK'TE BELEDİYESİ İLE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİ
Edip Akbayram 1 Mayıs'ta Zonguldak'ta
YEREL

EDİP AKBAYRAM 1 MAYIS'TA ZONGULDAK'TA
1 Mayıs tertip komitesi toplandı
YEREL

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ TOPLANDI
Devrek'te &quot;Kültür Sanat Halk Buluşması Günleri&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

DEVREK'TE "KÜLTÜR SANAT HALK BULUŞMASI GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Kdz. Ereğli'de 1 kişi uyuşturucu temininden gözaltına alındı
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE 1 KİŞİ UYUŞTURUCU TEMİNİNDEN GÖZALTINA ALINDI
Kdz. Ereğli HEM 'den yılsonu sergisi
YEREL

KDZ. EREĞLİ HEM 'DEN YILSONU SERGİSİ
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!