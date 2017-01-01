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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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KMÜ'de Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden poster sergisi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:04
KMÜ'de Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden poster sergisi
KMÜ'de Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden poster sergisi

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri tarafından poster sergisi düzenlendi.
Öğrenciler, 32 posterin yer aldığı sergide, danışmanları eşliğinde hazırladıkları arkeolojik eserlerin ve mimari yapıların yer aldığı posterleri sergiledi. Arkeoloji Öğrenci Topluluğu Başkanı Erdoğan Muştu, "Arkeoloji, eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir. Arkeoloji bize geçmişten günümüze kadar olan gelişimi ifade eden bir alandır. Etkinliğimizde üniversiteli arkadaşlarımızla arkeolojinin kapsadığı konuları, derslerde neler öğrendiğimizi paylaşmak istedik. Posterlerin hepsini Arkeoloji Bölümü öğrencileri hazırladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen poster sunumu iki gün ziyarete açık olacak.
(MD-FM-Y)

26.04.2017 13:13:13 TSI
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