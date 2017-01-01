YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 27 Ağustos İlkokulundan örnek olacak doğa etkinliği

27 Ağustos İlkokulundan örnek olacak doğa etkinliği

- Minikler yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamza Çebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 27 Ağustos İlkokulunda öğrenim gören minikler okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte yaklaşık 200 fidanı toprakla buluşturdu.

27 Ağustos İlkokulu yönetimi ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile Ömer-Gecek havzasında fidan dikimi yapıldı. 3-C ve 4-B sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte miniklere Okul Müdür Yardımcısı Ömer Uysal ve sınıf öğretmenleri Sevgi Kaya ile Ayşegül Vural'da eşlik etti. Minikler doğaya olan duyarlılıklarını ve sevgilerini göstermek adına 200 fidanı kendi elleri ile toprakla buluşturdu. Etkinlikte miniklerin fidanları büyük bir dikkatle dikmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Etkinlik fidan dikiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(GC-



26.04.2017 13:19:47 TSI

NNNN

