BEÜ, Obezite ve Diyabet Merkezi hasta kabulüne başladı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Merkezi Hasta kabulüne başladı.

Merkez bünyesinde Obezite Polikliniği, Diyabet Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Göz Hastalıkları Polikliniği, Diyabet Hemşireliği Birimi, Kan-Numune Alma ve EKG Çekim Birimi, Röntgen Çekim Birimi ve Beslenme Poliklinikleri bulunuyor. Ayrıca merkez bünyesinde Egzersiz Birimi de yer almakta olup bu birimde hastalara klinik egzersiz önerileri sunularak egzersiz takipleri yapımı gerçekleşiyor.

Yine hastalar ilgili hekimin önerisi ile yeni nesil antrenman teknolojisi olan EMS (Electro Muscle Stimulation) ve fitness aletleri ile antrenör eşliğinde birebir antrenman yapma fırsatı bulacak ve bu sayede vücut kompozisyonu parametrelerini düzeltirken zayıflama imkanına da sahip olacaklardır. Ayrıca egzersiz laboratuvarında polikliniklere başvuran hastaların boy, ağırlık, ilgili antropometrik ölçümlerin yapıldığı ve vücut yağ analizleri de yapılabilmektedir. Merkezde podoloji birimi de faaliyette bulunacak ve bu birim sayesinde diyabetik ayak veya yara oluşmadan önce koruyucu tedaviler ile hastaların yürüme analizleri yapılarak bireye göre özel tabanlık yapımı da gerçekleştirilecek.

BEÜ Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet alanı bunlarla da sınırlı kalmayıp ayrıca gerek bilimsel araştırmalar için gerekse bu hastalıklarla mücadele edebilmek için moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı da kurulmuş olup, obezite ve diyabete yönelik hastalıkların moleküler ve genetik temellerinin incelenmesi, kök hücre çalışmaları, hastalıklara yatkınlık testleri, hastalıkların erken teşhis ve prognozu için biyobelirteçlerin belirlenmesi, ilaç hedefi olabilecek genlerin belirlenmesi, hastalık tanı ve tedavi metodları geliştirilmesi amacıyla 3 ayrı laboratuvar faaliyete geçirilmiştir.

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu, merkezin faaliyete geçmesiyle ilgili şu ifadelerde bulundu. "Obezite/şişmanlık ve diyabet diğer adıyla şeker hastalığı değişen yaşam tarzı, beslenme ve fiziksel aktivitedeki kısıtlılıklar nedeniyle giderek artış göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde bu hastalıklarla mücadele için eylem planları hayata geçirilmektedir. Bölgemizde de bu iki hastalık önemli sağlık sorunları içerisinde bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar göstermektedir ki; Zonguldak nüfusunun yaklaşık %30 u obez, % 10 'u diyabetik, toplamda ise nüfusa oranla yaklaşık 200 bin obez ve 60 bin şeker hastası bulunduğu görülmektedir. Üniversitemiz son yıllarda bölgesel açıdan önemli yatırımları hayata geçirmektedir. Bir süredir gerekli alt yapı ve donanımsal ihtiyaçlar giderilmiş, gerekli makamlardan izinler tamamlanmış ve bugün itibarı ile Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Sevinerek söylemeliyim ki artık merkezimizde hastalığı bulunmayan risk grubundakilerin araştırılması, diyabet ve obezite hastalarına tanı, tedavi ve takiplerinin yapılması, özellikli sorunlarına yönelik güncel eğitim ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olacaktır. Bu nedenle enerjisi ve desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e özellikle şükranlarımı iletmek isterim. Merkezimizde görev yapacak olan akademik, idari ve her türlü katkıları bulunanlara şimdiden teşekkür eder, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Merkezin hasta kabulüne başlaması nedeniyle Merkezi ziyaret eden, çalışmaları yerinde inceleyen ve merkezin ilk hastaları ile sohbet ederek yakından ilgilenen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üniversitemiz eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri içerisinde her geçen gün bölgesel liderlik pozisyonunu arttırmaktadır. Özellikle kamuya bağlı ilk Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması sonrası hasta kabulüne başlamış olması ve emeklerimizin karşılığını alıyor olmamız bizleri ayrıca sevindirmektedir. Merkezimiz çağın hastalığı olarak nitelendiren ve önlenebilir iki hastalık olarak kabul edilen obezite ve diyabete yönelik her yönüyle mücadele verecektir. Bütüncül bir yaklaşım ile polikliniklerinden, laboratuvarlarına, egzersiz biriminden ulusal hakemli dergisine, ayak ve yara bakımından ayakkabı tabanlık yapımına kadar her yönüyle komplike bir yaklaşım metodu ile özel olarak planlanmış ve dizayn edilmiştir. Merkezimiz bu yönüyle alanında ülkemiz için önemli bir referans merkezi olarak yerini alacaktır. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak artık ülkemizde önemli bir sorun haline gelen bu iki sorunun sadece tedavi yönüyle değil aynı zamanda önleyici hizmet tarafıyla da ilgileneceğiz. Böylesine kıymetli bir merkezin hayata geçirilmesinde bizlere destek veren tüm devlet büyüklerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Zonguldak'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

