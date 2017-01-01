26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haliliye belediyesi bağımlıların mesken tutuğu yapılara geçit vermiyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:14
Haliliye belediyesi bağımlıların mesken tutuğu yapılara geçit vermiyor
Haliliye belediyesi bağımlıların mesken tutuğu yapılara geçit vermiyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu ve çevre sakinlerinin yoğun şikayetlerine maruz kalan yapıları yıkıyor.
Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Selahattin Eyyübi Mahallesi 214. Sokakta apartman bahçesinde bulunan bir yapıyı yıktı. Apartman sakinleri tarafından kullanılmayan ve bağımlıların mesken tuttuğu yapı iş makineleri vasıtası ile yıkıldı. Apartman bahçesindeki molozlar kepçe vasıtası ile kamyonlara yüklenerek apartman bahçesi temizlendi. Selahattin Eyübbi Mahalle Muhtarı Ali Genç, madde bağımlılarının mesken haline getirdiği yapı için Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne dilekçe vererek yıkılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Taleplerinin kısa sürede giderildiğini aktaran Mahalle Muhtarı Ali Genç, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.
Mahalle sakinleri de kullanılmayan yapıyı bağımlıların mesken tuttuğunu ifade ederken yıkımı gerçekleştiren Haliliye Belediyesine teşekkür etti.
(AK-SD-Y)

26.04.2017 13:22:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Demirkol Yunus Emre İlkokulunda incelemelerde bulundu
YEREL

DEMİRKOL YUNUS EMRE İLKOKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Şanlıurfalı küçük güreşçilerden büyük başarı
YEREL

ŞANLIURFALI KÜÇÜK GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Şanlıurfaspor, ligde kalacağına inanıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, LİGDE KALACAĞINA İNANIYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çocuğa işkence iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA ÇOCUĞA İŞKENCE İDDİASI
Kocasının satırla yaraladığı kadın öldü
YEREL

KOCASININ SATIRLA YARALADIĞI KADIN ÖLDÜ
Miniklerin sergisi yoğun ilgi gördü
YEREL

MİNİKLERİN SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Şanlıurfa'da marka değerleri belirleme çalıştayı düzenlendi
YEREL

ŞANLIURFA'DA MARKA DEĞERLERİ BELİRLEME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Şanlıurfa'da sokakta bebek bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA SOKAKTA BEBEK BULUNDU

Gençlerden şehitlere vefa yürüyüşü
YEREL

GENÇLERDEN ŞEHİTLERE VEFA YÜRÜYÜŞÜ
Şanlıurfalı esnaf doların düşmesini bekliyor
YEREL

ŞANLIURFALI ESNAF DOLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR
Motosikletin çarptığı Suriyeli yaralandı
YEREL

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI SURİYELİ YARALANDI
Şanlıurfaspor, beraberliğe sevinemedi
YEREL

ŞANLIURFASPOR, BERABERLİĞE SEVİNEMEDİ
Havaların ısınmasıyla alt yapı çalışmalar start aldı
YEREL

HAVALARIN ISINMASIYLA ALT YAPI ÇALIŞMALAR START ALDI
Hayvan hırsızlarına karşı özel ekip
YEREL

HAYVAN HIRSIZLARINA KARŞI ÖZEL EKİP

Haliliye'den Göktepe ve Sefalı mahallelerinde yol çalışması
YEREL

HALİLİYE'DEN GÖKTEPE VE SEFALI MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMASI
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA 2 TERÖRİST YAKALANDI
Zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
YEREL

ZABITA EKİPLERİ OKUL KANTİNLERİNİ DENETLEDİ
Şanlıurfa'da çocuğa işkence iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DA ÇOCUĞA İŞKENCE İDDİASI
&quot;Türkiye'de yerli sıtma vakası görülmüyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE YERLİ SITMA VAKASI GÖRÜLMÜYOR"
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Çocuklar bayramın tadını Piazza'da çıkardı
YEREL

ÇOCUKLAR BAYRAMIN TADINI PİAZZA'DA ÇIKARDI
Müdür Ateş'ten Vekile Akyürek'e teşekkür plaketi
YEREL

MÜDÜR ATEŞ'TEN VEKİLE AKYÜREK'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Küçük Kaymakamın, ilk talimatı tren yolunun park yapılması oldu
YEREL

KÜÇÜK KAYMAKAMIN, İLK TALİMATI TREN YOLUNUN PARK YAPILMASI OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!