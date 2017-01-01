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Demirkol Yunus Emre İlkokulunda incelemelerde bulundu



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yunus Emre İMKB İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a okul ziyaretinde Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile park ve bahçeler müdürü Şahin Göncüoğlu eşlik etti. Yunus Emre İMKB İlkokulunda incelemelerde bulunan Başkan Demirkol, çocukların yoğun ilgisi ile karşılandı. Demirkol ziyarete yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim istikbalimizsiniz, sizler bizi Dünyanın en gelişmiş ülkesi yapacaksınız. Bunun için sizlerin bilimde, teknolojide, sanayide ayrıca milli ve manevi değerlerimizle Şanlıurfa'ya örnek olmanız lazım, Türkiye'ye örnek olmanız lazım, bizi Dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak sizin vazifeniz" dedi.

"Vatanı sizlere emanet edeceğiz, bayrağı size emanet edeceğiz" diyen Demirkol öğrencilerden vatana bayrağa sahip çıkma sözü aldı. Başkan Demirkol, açıklamasında, "Vatanımız kıyamete kadar bağımsız kalacak ve tüm mazlum ülkelerin umudu olmaya devam edecektir. Dileriz ki dünyada zulüm olmaz, zalimler diğer milletlere zulmetmez ama Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sayesinde ve sizlerin gelecek nesillere bilgi ve kültürünüzü aktarmanız sayesinde kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti devam edecektir. Yine inşallah Allah'ın sayesinde, sizlerin sayesinde bayrağımız kıyamete kadar gönderde kalmaya devam edecektir. Ezanımız kıyamete kadar susmayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, milli birlik ve bütünlük için, ezanımız ve bayrağımız için, en önemlisi Türkiye'nin değil, Dünya'nın en mutlu insanlarının sizin sayenizde refaha kavuşması için ve gelişmişlikte Dünya'nın en önde ülkesi olmak için çalışma yapacaksınız. Biz de bu çalışmalarınızda her zaman için, milli eğitim müdürümüzle, kaymakamımızla, valimizle, okul müdürümüz ve öğretmenlerimizle velilerimizle hep sizin yanınızda olacağız" diye konuştu.

Başkan Demirkol ayrıca çocuklara öğretmenlerin ve velilerinin tavsiyelerini dinlemeleri konusunda telkinlerde bulunduktan sonra okul bahçesinde incelemelerde bulundu. Demirkol, yapılacak olan çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden bilgi aldı.

(BB-SD-Y)



26.04.2017 13:31:21 TSI

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