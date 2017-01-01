26 NİSAN 2017
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Başkan Büyükkılıç, "Çalışmalarımızda, çalışanlarımızın alın teri bulunuyor"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:23
Başkan Büyükkılıç, "Çalışmalarımızda, çalışanlarımızın alın teri bulunuyor"
Başkan Büyükkılıç, "Çalışmalarımızda, çalışanlarımızın alın teri bulunuyor"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Başkan Memduh Büyükkılıç "Örnek ve referans belediye çalışmalarında çalışanlarımızın alın teri bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi'nin yönetimdeki başarısı ekip ruhu ve çalışmasının bir sonucudur. Özverili ve fedakâr çalışanlarımıza Melikgazililer adına teşekkür ediyorum"
alın terleri kurumadan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Kayseri Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışanların her zaman maaş ve ikramiyeleri alın teri kurumadan gününde ödediklerini bildirdi.
İmzalanan sözleşme ile maaşlarına zam alacak işçilerin davul ve zurna eşliğinde oynayarak halay çektiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hizmet-İş Sendikası ile Melikgazi Belediyesi arasında 2 yıl geçerli sayılacak toplu iş sözleşmesinin imzalandığını belirtti.
verimli hizmet, çalışkan ve fedakar çalışanlar,
güvenli ve samimi işveren; kazanan KAYSERİ
Melikgazi Belediyesinin Kayserinin yarısına hizmet verdiğini ve her gün Melikgazililerin temiz bir çevre'de yolları süpürülmüş, çöpleri toplanılmış olarak güne başladıklarını hatırlatan bir ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
"Melikgazi Belediyesi 161 sendikalı işçi istihdam ediyoruz. Her zaman devlet ikramiyeleri, nakdi ve aynı alacakları ile maaşlarına tam ve zamanında ödüyoruz. Fazla mesaileri ödüyoruz. Çünkü fedakâr çalışanlarımızın sayesinde örnek ve referans bir belediye çalışması sergiliyoruz. Sağduyu anlayışı ile hizmet anlayışı sonucu yapmış olduğunuz çalışmalar neticelenmiş ve çalışanlarımız davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutlamıştır. Sendikacılık denilince vuran, yakan, yıkan olarak anılırdı geçmiş dönemlerde. Halen bunu ilke olarak edinen ve bu yolda devam edenler de var ama siz vatanını ve devletini seven, evine helal ekmek götürmek arzusunda olan bir anlayışın sahibisiniz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum"
(AÖ-Y)

26.04.2017 13:32:21 TSI
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