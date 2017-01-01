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Auf: "Hayata geçiremeyeceğiniz bir değişim, sağlayamayacağınız bir uyum yok"



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ADANA (İHA) - Davranış Bilimci Mehmet Auf, "Hayatımızda değiştirmemiz gereken şeyler olduğunun farkına varıp harekete geçmeliyiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca, Adanalı'ya verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Personeli'ne yönelik eğitim seminerleri sürüyor. "Bilgi Küpü Eğitimleri" kapsamında Seyhan Oteli'nde gerçekleştirilen Mehmet Auf ile "Hayatın Ritmi-Değişim" konulu seminere, büyükşehir personelleri katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi personelinin çalışma ve yaşama motivasyonunu geliştirme amaçlı etkinlikte, insanların birbirleriyle olumlu iletişimde olmaları gerektiği müzikal bir dille anlatıldı. Fanomen Orkestrası'ya birlikte, Büyükşehir çalışanlarına hitap eden Davranış Bilimci Mehmet Auf, mesajlarını sözlü olarak ve müzik eşliğinde aktardı. Büyükşehir çalışanları eğitimin müzikal bölümüne interaktif katılım gösterdi. Değişimin gerekliliğinden bahseden Mehmet Auf, kamu görevi yapan belediye personelinin vatandaşın isteklerine duyarlılıkla yaklaşmasının önemine değindi. Mehmet Auf, "Mutlaka iyi yaptığımız işler vardır ama dünya değişiyor, hayat değişiyor, bizim de hayatımızda mutlaka değiştirmemiz gereken bir şeyler var. Bunlara karar verdikten sonra, hayata geçiremeyeceğiniz bir değişim, sağlayamayacağınız bir uyum yok. Gerektiğinde dış motivasyondan destek alıp, iç motivasyonumuzu yüksek tutarak, hayatımızda değiştirmemiz gereken şeyler oduğunun farkına varıp harekete geçmeliyiz. Küçük ama emin adımlarla yürümeliyiz" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



26.04.2017 13:33:55 TSI

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