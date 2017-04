YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sporcular Gençlik ve Kapalı Salonu yapılmasını istiyorlar

Sporcular Gençlik ve Kapalı Salonu yapılmasını istiyorlar



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'da faaliyet gösteren Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz ve Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) İsmail Korkut, Alaplı'ya Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu kazandırılması için yetkilerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirti.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, ilçede bir çok başarılı genç sporcular yetiştiğini bu gençlerin fiziki yapısı daha güzel olan spor salonlarında spor yapmalarını sağlanması gerektiğini söyledi.

Yıllardır İlçede kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Uğuz, "Kulübümüz bünyesinde 800 civarında tüm branşlarda sporcular bulunmaktadır. Her gün onlarca gencimiz de Kulübümüzde spor yapmak için müracaata bulunuyorlar. Bizim tek amacımız gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapmalarını sağlamak ve ilçemizin adını Dünyada ve Türkiye'de duyuracak sporcular yetiştirmek. Ancak yıllardır gündeme getirdiğimiz spor salonu ve gençlik merkezi eksiliğini artık fazlasıyla hissetmekteyiz. Siyasilerimizden ve yetkilerden tek isteğimiz bir an önce yeni spor salonu ve gençlik merkezinin İlçemize kazandırılmasıdır. Gençlerimiz daha iyi salonlarda spor yapmayı hak ediyor" diye konuştu.



"Başka salonları gördüğümüzde imreniyoruz"

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) İsmail Korkut da ilçede gençlik merkezi ve spor salonu kazandırılması noktasında herkesin daha özverili davranmasını istediklerini belirterek,"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde 2. etap grup müsabakalarını Alaplı oynanması için girişimlerde bulunmuştuk. Ancak spor salonumuzun yetersizliği nedeniyle müsabakaları İlçemiz yerine Muğla'da oynanmıştı. Final gurubuna kalan takımımız şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonla oynayan kulübümüz saha iyi salonları hak ettiğini düşünüyorum. Oturarak Voleybol 1. Liginde mücadele eden takımların salonları gördüğümüzde imreniyoruz. Neden bizim İlçemizde de böyle modern salonumuz yok diyoruz.Yeni bir salon yapıldığı taktirde İlçemizde Oturarak Voleybol 1. Ligi finallerini İlçemizde oynayabiliriz. İlçemizde artık gençlerimiz ve engelli kardeşlerimiz daha güzel salonlarda spor yapmayı hak ediyor. İlçemizde her kesimiin bu gençlerimize sahip çıkarak spor salonu ve gençlik merkezi yapılmasına destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

(EY-OAY)



26.04.2017 13:38:06 TSI

NNNN