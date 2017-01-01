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Mut'ta hal sezonu dualarla açıldı

- Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Türkiye'nin toplam erkenci sofralık kayısı ihracatının 40 milyon doları bulduğunu, bu rakamın yüzde 80'ının ise Mut'tan gerçekleştirildiğini belirtti



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Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mut'ta sebze ve meyve toptancı hali esnafı sezonu dualarla açtı. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Türkiye'nin turfanda erik ve kayısı sezonunda nisan ile temmuz ayları arasında hizmet veriyor.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sezonun başlamasıyla birlikte halde hareketlilik başlayacağını belirterek, Türkiye'nin toplam erkenci sofralık kayısı ihracatının 40 milyon doları bulduğunu, bu rakamın yüzde 80'ının ise Mut'tan gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede 56 bin dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını kaydeden Acar, "Bizim bu memleketimizde ilk ihracat edilen sofralık kayısı ve Erik Mut ama biz bunun reklamını yapamadığımızdan dolayı Mut'un erik ve kayısısını hayal eden vatandaşlar çıkmakta. Mut'taki kaliteyi, kokusunu, lezzetini ve hatta görüntüsü ülkemizin hiçbir yerinde olmamaktadır. Çünkü iklim olarak mikro klima denilen esinti, hem görüntü, hem rengini, hem tadını, hem de kokusunu doğallaştırıyor. Onun için diyoruz ki marka Mut'tur, kayısı ve eriğin ana memleketi Mut'tur. 2016 yılında 100 bin ton sofralık kayısı üretildi. Bu rakamın 40 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık para olarak karşılığı ise 45 milyon doları aştı. 2017 yılında kayısıda rekolte beklentimiz 95 bin tonun üzerinde. Mut kayısısını iç piyasada sadece Ankara, İstanbul, İzmir'e değil artık Türkiye'nin her bölgesine, dış piyasada ise genel ağırlıklı Rusya, Irak ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise Mut ilçesinin ayakta kalmasının tarıma bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu ilçenin birinci önceliği tarımsa, tarımı birinci hizmet alanına koymamız lazım. Mut ilçesinde yetişen ürünlerin, Mersin çapında ilk üçe girdiğini bilmeniz gerekli. Mut zeytinde Türkiye'nin başşehri dedik bizi mahkemeye verecek oldular. Kayısıda Türkiye'nin başkentiyiz dedik Malatya bizi mahkemeye verecek oldu. Ürünümüzün kalite ve farkındalığını dünya markasına taşımamız lazım. İlçemize kayısı, zeytin heykelini diktik. Şimdi ise erik heykeli hazırlanıyor en kısa zamanda onuda dikeceğiz. Bu yıl meclisteki 550 milletvekiline birer kiloluk sofralık kayısı hediye ederek Meclisin de yönünü Mut'a doğru çevirmesine sebep olacağız" dedi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise, "Bugün hal sezonunu açmış bulunmaktayız. Tüm üretici ve komisyoncularımıza hayırlı olmasını ve bol kazançlar diliyorum. Yeni bir sezon başlıyor para ve araç hareketliliğinin olduğu bir dönem. Bizde ilçedeki idareciler olarak sezonu çok iyi takip etmemiz ve yönetmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi. Dua okuduktan sonra, komisyoncular tek tek gezilerek yeni sezonun hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Daha sonra gelen misafirlere kavurma üstü pilav ikram edildi.

(HSÇ-)



26.04.2017 13:39:01 TSI

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