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ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halıcı Lise Öğrencilerine Antarktika İzlenimlerini Anlattı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, lise öğrencilerine Antarktika izlenimlerini anlattı.

Düzenlenen etkinliğe; Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi, Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, Kayseri Lisesi ve Sümer Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Fen bilimlerinin temel bilimler olduğunun altını çizen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, "Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersler olmadan hiçbir şey olmaz. Fen Fakültesi olarak bu derslerle ilgili temel kavramları öğretmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız çalışkan öğrencileri temel bilimlere yönlendirmek ve bilim adamı olmaya teşvik etmek" dedi.

Prof. Dr. Gökhan Halıcı ise konuşmasında, Antarktika'ya sadece bilim insanlarının bilim yapmak için gidebildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Halıcı, "Türk bilim insanları son yıllarda Antarktika ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Bunlardan biri de benim. Antarktika dünyada bir ülkenin olmadığı tek kıta yani siyasi bir yerleşim yok. Normal, sivil insanlar Antarktika'da yaşamıyor. Antarktika aynı zamanda bir barış kıtası. Uğruna kan dökülmeyen, savaş yapılmayan tek kıta. Şu anda sadece bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Dolayısıyla Antarktika'ya sadece bilim insanları bilim yapmak için gidiyor. Antarktika'da Türk Bilim Üssü yok. Bundan dolayı Türk bilim insanlarının Antarktika'da çalışabilmesi için orada bilim üssü olan başka bir ülkeyle anlaşması gerekir. Biz seferimizi düzenlemeden önce siyasi ilişkilerimizin iyi olduğu, komşu ülke Ukrayna ile anlaştık. Bu sayede Ukraynalıların 21. Antarktika seferine, onların üssüne beraber katılmış olduk" diye konuştu.

(AÖ-Y)



26.04.2017 13:42:23 TSI

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