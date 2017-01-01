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KTO ve AGÜ arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:34
KTO ve AGÜ arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı
KTO ve AGÜ arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı
(Görüntülü-Fotoğraflı)
Selma Kara
Kayseri (İha) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı. Proje kapsamında, eğitim alan 30 öğrenci istihdam edilecek.

KTO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve KTO Meclis Üyeleri katıldı.
Oda olarak, kentin üretim ve ticaretinin gelişmesi, ihracat potansiyelinin çeşitlenerek artması için yaptıkları çalışmaların yanı sıra, kurum ve kuruluşlarla da ortak projeler gerçekleştirdiklerini belirten KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Üniversite ve İş Dünyasının İşbirliği Komisyonu öncülüğünde hazırlanan 'Mentörlük Projesi' protokolü ile doğru bilgilerle donatılmış gençlerin iş yaşamına katılımlarının önünü açacaklarını ifade etti. Başkan Hiçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hedef: genlerin iş tecrübesine sahip olmaları
"Kayseri'de oda olarak bizim de içinde yer aldığımız, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu da bu manada önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra, oda olarak kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilginin karşılanması hem de kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında adımlar atmaktayız. Abdullah Gül Üniversitesi ile imzalanan 'Mentörlük Projesi' bu anlayışla ortaya çıkmıştır. Bu projenin uygulanması ile Kayseri Ticaret Odası meclis üyelerimiz, yaklaşık 30 kadar AGÜ öğrencisi ile bir yıl süre ile çalışmalar yapacak. Projemizdeki hedef, gençlerin iş tecrübesine sahip olmaları, meclis üyelerimizin danışmanlık yaparak tecrübelerini aktarmaları ve son olarak da, gençlerimizin istihdam edilmesi. Proje sayesinde gençlerimiz iş yaşamına atıldıklarında, AGÜ'de elde ettikleri eğitimin dışında iş tecrübesi de kazanmış olacaklar."

"Genç işsizlerin sayısı artıyor"
Son yıllarda artan genç işsizlik sorunun önüne bu tür projelerle geçilebileceğini belirten AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise, "Üniversiteler olarak önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Bunu yaparken karşılaştığımız en temel sorunlardan biri toplumun ihtiyaçlarını çok iyi süzmemek. İş ve sanayi dünyasının beklentilerini çok iyi anlamıyoruz; ne tür yetkinliklerle donatılmış, hangi uzmanlık alanlarında insan gücüne ihtiyacınız olduğunu bilmeden bir şekilde günlük koşuşturma ve telaş içinde önceden planlamadan insan yetiştiriyoruz. Sonra manzaraya bakıyoruz, üniversite mezunu gençlerin yüzde 70'i kendi mesleğini yapmıyor; inanılmaz bir insan gücü israfı. Genç neslin önemli bir kısmı işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacak önümüzdeki yıllarda. Bir taraftan nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var, bir taraftan da işsizlik var. Özellikle gençlik işsizliği çok önemli. Demek ki aslında arz ve talep bir yerde bululmuyor" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, üniversite olarak hedeflerinin 2020 yılında sanayi ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarını üniversiteye; üniversitede çalışanları da sanayi ve iş dünyasının içine dahil etmek olduğunu dile getirdi. Söz konusu proje ile iş dünyasının beklediği teorik bilgi ile pratiği buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Sabuncuoğlu, projenin yararlanıcılar adına başarıya ulaşmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, 'Mentörlük Projesi' protokolü imzalandı. İmza töreni, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Mentörlük nedir?
Mentör/mentörlük; bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir.
(SK)

26.04.2017 13:42:48 TSI
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