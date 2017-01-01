26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zafer caddesi betonla kaplanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:35
Zafer caddesi betonla kaplanıyor
Zafer caddesi betonla kaplanıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Yapım kolaylığı, ekonomik ve sağlam olması sebebiyle tercih edilen beton yol yapım çalışmalarından bir yenisi Sepetlipınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun ömürlü olması ve uzun yıllar tamire ihtiyaç duymadan özelliğini koruyabilen beton yol çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce yol genişlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan Sepetlipınar Mahallesi'nde ekipler Zafer Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik kısmını betonla kaplıyor.
Beton ile kaplanan caddeler estetik bir görünüm kazanıyor.
(RFK-Y)

26.04.2017 13:44:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KO-MEK kursiyerlerinden ücretsiz Tirat gecesi
YEREL

KO-MEK KURSİYERLERİNDEN ÜCRETSİZ TİRAT GECESİ
Fatma Kaplan Hürriyet, sendika ve dernekleri ziyaret etti
YEREL

FATMA KAPLAN HÜRRİYET, SENDİKA VE DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ
Trafik eğitim parkında sona doğru
YEREL

TRAFİK EĞİTİM PARKINDA SONA DOĞRU
Online işlemlerde Sepaş Enerji farkı
YEREL

ONLİNE İŞLEMLERDE SEPAŞ ENERJİ FARKI
3. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı'na doğru
YEREL

3. İDEV VE DOĞU MARMARA GAYRİMENKUL FUARI'NA DOĞRU
Bilgievlerinde TEOG maratonu sürüyor
YEREL

BİLGİEVLERİNDE TEOG MARATONU SÜRÜYOR
Sarısu Gençlik Kampı yemek ihalesi yapıldı
YEREL

SARISU GENÇLİK KAMPI YEMEK İHALESİ YAPILDI
Başkan Köşker miniklerle buluştu
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER MİNİKLERLE BULUŞTU
İzmit Belediyesi yolları kirletenler yakın takibe alındı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ YOLLARI KİRLETENLER YAKIN TAKİBE ALINDI
Girişimcilik çalıştayı yapıldı
YEREL

GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI YAPILDI
Türk Halk Müziği Korosu İzmitlilerle buluştu
YEREL

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU İZMİTLİLERLE BULUŞTU
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Darıca'da filografi ve el sanatları sergisi açıldı
YEREL

DARICA'DA FİLOGRAFİ VE EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI
Teyo Pevlivan Darıca'da sahne aldı
YEREL

TEYO PEVLİVAN DARICA'DA SAHNE ALDI
1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması
YEREL

1. ULUSLARARASI BİLGE ŞEHİR KARİKATÜR YARIŞMASI
Karikatür yarışmasında finale kalan eserler belirlendi
YEREL

KARİKATÜR YARIŞMASINDA FİNALE KALAN ESERLER BELİRLENDİ
Lokantada çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
YEREL

LOKANTADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Onlar bizim ciğerparelerimizdir''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "ONLAR BİZİM CİĞERPARELERİMİZDİR''
Çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR UÇURTMA ŞENLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENDİ
İzmit'te naat okuma yarışması düzenlendi
YEREL

İZMİT'TE NAAT OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Kartepe Zabıtası'ndan kantin denetimi
YEREL

KARTEPE ZABITASI'NDAN KANTİN DENETİMİ
Büyükşehir spor şenliği devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SPOR ŞENLİĞİ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!