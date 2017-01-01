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Zafer caddesi betonla kaplanıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Yapım kolaylığı, ekonomik ve sağlam olması sebebiyle tercih edilen beton yol yapım çalışmalarından bir yenisi Sepetlipınar Mahallesi Zafer Caddesi'nde devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun ömürlü olması ve uzun yıllar tamire ihtiyaç duymadan özelliğini koruyabilen beton yol çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce yol genişlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan Sepetlipınar Mahallesi'nde ekipler Zafer Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik kısmını betonla kaplıyor.

Beton ile kaplanan caddeler estetik bir görünüm kazanıyor.

(RFK-Y)



26.04.2017 13:44:10 TSI

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