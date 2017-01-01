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Domaniçli Veli Çelik konserlere hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye'nin gelecek yıldızlarının seçildiği " Bir Şarkısın Sen" yarışmasında yıldızlaşan Veli Çelik konservatuar okuyarak hedeflerine ulaşmak istiyor.

15 yaşındaki sanatçı Veli Çelik, Kütahya Domaniç ilçesi Saruhanlar Köyünden ve 6 yıldan buyana ailesi ile birlikte yaşıyor.

Henüz 3 yaşında türkü söylemeye başlayan Veli Çelik, Arabesk tarzı seslendirdiği eserlerin yanı sıra Türkü ve İlahi de söylüyor.

"O Ses Türkiye Çocuklar" yarışmasında sanatçı Hadise ile birlikte yarışan Veli Çelik büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu yarışmada yarı finalde elenen Çelik, ümidini yitirmeyerek kendini geliştirmeye devam etti.

Konservatuar okuyarak sanatçı olmak istediğini belirten Çelik, "Yakında büyük çaplı konserlere katılacağım. Memleketim Domaniç ve daha sonra Almanya'da konserlere katılacağım. Bunun yanı sıra eğitimime de devam edeceğim" dedi.

Genç sanatçı Veli Çelik Halen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü 9. Sınıfta eğitimini sürdürüyor.

Bursa Kütahyalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Beyhan Gündüz , " Veli Çelik Kütahya'mızın gelecek vaat eden çocuğudur. Kendisine her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz" (Tİ -EFE)



26.04.2017 13:47:50 TSI

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