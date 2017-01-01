YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi

Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde 12 gün önce aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının yol açtığı içme suyu şebekesindeki arıza giderildi.

Geçtiğimiz günlerde il genelinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ana su şebekesine zarar verdi. Gelişen köyüne bağlı Mordağ mezrasının Goste yaylasında bulunan beldenin su kaynağından Toklu mezrasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik ana su şebekesinin arızalanması nedeniyle beldeye 12 gün boyunca su verilemezken Derecik Belediyesi tarafından arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. 12 günlük yoğun çalışmaların ardından beldeye su verebildiklerini belirten Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Ana su şebekesinin arızalanan 1 kilometrelik bölümüne 250 ve 350 milimetre çapında borular döşedik. Belde halkının su sıkıntısını gidermek için kendi imkanlarımızla, belediye personelimizin özverili çalışması sonucu arızayı giderdik. Umarım bir daha böyle sorunlar yaşamayız" dedi.

(EÇ-ŞAK-Y)



26.04.2017 13:51:30 TSI

NNNN

