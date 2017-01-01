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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:43
Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi
Derecik beldesine 12 gün arada sonra içme suyu verildi

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde 12 gün önce aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının yol açtığı içme suyu şebekesindeki arıza giderildi.
Geçtiğimiz günlerde il genelinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ana su şebekesine zarar verdi. Gelişen köyüne bağlı Mordağ mezrasının Goste yaylasında bulunan beldenin su kaynağından Toklu mezrasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik ana su şebekesinin arızalanması nedeniyle beldeye 12 gün boyunca su verilemezken Derecik Belediyesi tarafından arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. 12 günlük yoğun çalışmaların ardından beldeye su verebildiklerini belirten Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Ana su şebekesinin arızalanan 1 kilometrelik bölümüne 250 ve 350 milimetre çapında borular döşedik. Belde halkının su sıkıntısını gidermek için kendi imkanlarımızla, belediye personelimizin özverili çalışması sonucu arızayı giderdik. Umarım bir daha böyle sorunlar yaşamayız" dedi.
(EÇ-ŞAK-Y)

26.04.2017 13:51:30 TSI
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