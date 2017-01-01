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Göl Restorant hizmete başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Göl Restorant bugün itibari ile hizmete başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Göl Restorant bugün itibari ile hizmete açıldığını ifade ederek, "İşinin ehli ve güler yüzlü uzman aşçı ve deneyimli personelin çalıştığı mekan da ekip çalışanları, müşterilerini dostları gibi karşılıyor, her biri ile tek tek ilgileniyor. Kısa zamanda her kesin tercih edeceği bir mekan haline gelen restoranda eşsiz lezzetlerden tadıp, yeşillikler içerisinde zaman geçirebilir yemek yiyebilirsiniz. 400 kişilik kapalı alanı ile hafta sonları 35 - 40 çeşitten oluşan zengin kahvaltı menüsü ile Kilis halkına hizmetine başlamıştır" dedi.

(MAD-SD-Y)



26.04.2017 13:51:51 TSI

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