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Ihlamurkent Halk Merkezinin duvarına çocuklardan sevgi ağacı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ihlamurket Halk Merkezinde çocuklarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ihlamurkent Halk Merkezinde çocuklarla birlikte bir dizi etkinlik düzenledi. Ihlamurkent'te yaşayan çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili videolar izledi. Kendileri için Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri alan çocuklar, Ihlamurkent Halk Merkezinin duvarlarını boyadı. Duvarlara resimler yapan çocuklar, kendi el izlerinden bir de sevgi ağacı yaptı.

(İHA-MET-Y)



26.04.2017 13:54:25 TSI

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