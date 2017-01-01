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Cahit Zarifoğlu hikayeleri tiyatro oldu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Edeb-i Hayat Okumaları projesi kapsamında, ortaokullarda yazar Cahit Zarifoğlu'nun hikâyelerinden oluşturulmuş tiyatro oyunu sahnelenmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde;"Edeb-i Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesi kapsamında, ilimizdeki okullarda tiyatro oyunu sahneleniyor. Başiskele Şehit Emrah Sapa Ortaokulu ve Kartepe 17 Ağustos Ortaokulu öğrencilerine Yazar Cahit Zarifoğlu'nun hikayelerinden derlenmiş tiyatro oyunu sahnelendi. Usta yazar Cahit Zarifoğlu'nun önce kitapları öğrencilerle buluşturuldu, sonra da kitaptaki hikâyeleri tiyatroya çevrilerek sahneye taşındı.

Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, lise öğrencileri Mustafa Kutlu'ya ait eserler; ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu'na ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak. Edeb-i Hayat Okumaları" kitap okuma projesi, öğrencilere, Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacını taşıyor. "Edeb-i Hayat Okumaları" kitap okuma projesi'nin 29 Nisan 'da sınavı yapılacak, 5 Mayıs'ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs Cumartesi tarihinde Kocaeli Kitap Fuarında ödül töreni düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Edeb-i Hayat Okumaları kapsamında, binlerce öğrenciye, yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitapları dağıtıldı. Kitapları okuyan öğrencileri bir de sürpriz bekliyordu. Kendi okul sahnelerinde yazarın hikâyelerinden derlenen "Anlatınca Hayatını Zarifoğlu, Yolumuz Hikâye Doldu" adlı oyun sahnelenmeye başlandı. Mavi Kumpanya tarafından hazırlanan oyunda Yedi Güzel Adam'ın hayatlarına atıfta bulunuluyor. Yedi Güzel Adam'ın tamamını öğrencilere tanıtma gayesiyle yola çıkılan çalışmada Zarifoğlu'nun sırasıyla Küçük Şehzade, Motorlu Kuş ve Kuşların Dili hikâyeleri sahnede canlandırılıyor. Küçük Şehzade, babasının padişahlığı ile övünüp daha sonra mahcup olan bir şehzadenin bilgelik yolundaki dönüşünü anlatılıyor. Motorlu kuş ise gündelik yaşamda çocuklarımızın teknoloji bağımlılığı karşısında daha dikkatli davranmaları gerektiğini anlatırken, "yabancı" ve "aile" kavramları üzerinde düşünülmesini sağlıyor. Kuşların Dili'nde ise âlemleri aşıp hakikate ulaşan türlü kuşların hikayelerine yer veriliyor.

Oyunda, birbirinden ilgi çekici dokuz kuş maskotu kullanıldı. Hüdhüd kuşundan Bülbül'e, Kartal'dan Kırlangıç'a gerçeğe yakın maskot görsellerinin kullanıldığı oyunda, dekor olarak sahnede Cahit Zarifoğlu'nun odası ve yazılarının hayata geçtiği dev bir kitap bulunuyor. Vedat Oyuryüz tarafından sahne tasarımının gerçekleştirildiği oyunu Volkan Taha Şeker yazıp yönetti. Oyuncular ise Gürcan Ali Gül, Esma Yavuz, Ozan Baraç, Yusuf Ayar, Recep Günay, Burhan Yelboğa'dan oluşuyor.

(RFK-Y)



26.04.2017 14:00:34 TSI

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