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Ordu'da 240 bin çilek fidesi dağıtıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 13:54
Ordu'da 240 bin çilek fidesi dağıtıldı
Ordu'da 240 bin çilek fidesi dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çilek Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında, il genelinde 40 dekar alanda çilek üretiminin geliştirilmesi için 240 bin adet sertifikalı çilek fidesi dağıtıldı.
Son yılların dikkat çeken tarımsal faaliyetlerinden çilek üretimi konusunda, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı desteklemeler çiftçinin yüzünü güldürdü. Yapılan desteklemelerle küçük tarım işletmelerinde fındık haricinde alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliği teşvik edildi. Uygulanan modern tarım teknikleri ve fide destekleri sayesinde ilk hasattan itibaren ortalama 750-1200 kg ürün elde eden çiftçiler, il içi ve il dışı toplu ve perakende ürün satışı yaparak ekonomiye katkı sağladı. Çilek yetiştirilen alanlarda çalışan kişi sayısı da artarak istihdama ilave katkı sağlanmış oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çilek Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 2015 yılında 60 dekar alan için 420 bin fide ve 2016 yılında 35 dekar alana 200 bin fide dağıtımı yaptı. Bu sene dağıtılan 240 bin fide ile birlikte üç yılda dağıtılan fide sayısı toplam 860 bine ulaştı.
Destek kapsamında kurulan çilek bahçelerinde verim, beklenen düzeyde gerçekleşirken soğuk havaların erken gelmemesi koşuluyla Kasım ayına kadar ürün alınabiliyor.
(MAK-SLH-Y)

26.04.2017 14:02:12 TSI
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