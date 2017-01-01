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Emekliye ayrılan personele veda gecesi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası Karadeniz Bölge Sorumlusu Ahmet Sırtlı, emekliye ayrılması nedeniyle onuruna veda programı düzenlendi.

SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ali Gündem, Yönetim Kurulu Üyeleri ve mesai arkadaşlarının hazır bulunduğu programda, Ahmet Sırtlı'ya bir de plaket takdim edildi.

SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası Karadeniz Bölge Sorumlusu Ahmet Sırtlı, takvim yaprakları 1970'i gösterdiğinde Kastamonu Entegre A.Ş.'de Ceritoğlu ailesi ile birlikte sektöre adım attı. İş hayatını 1977 yılından itibaren SFC Entegre Orman Ürünleri'nde Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak sürdüren Ahmet Sırtlı'ya, SFC Entegre Orman Ürünleri çalışanları adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ali Gündem tarafından veda programı düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve mesai arkadaşlarının hazır bulunduğu program da, Ahmet Sırtlı'ya bir de plaket verildi ve kendisine yapmış olduğu uzunca süreli çalışma gayretinden dolayı teşekkür edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı veda programında konuşan Ahmet Sırtlı, "Bundan sonraki süreçte SFC ailemize dışarıdan ömrüm yettiğince desteğimi sürdüreceğim. Tıpkı şahsım gibi nice birçok çalışanın da bu şirketten emekli olacağına inanıyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(Vİ-RFK-Y)



26.04.2017 14:08:33 TSI

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