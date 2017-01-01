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Beytüşşebap'ın ilk projesi hazırlandı



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Murat Şener, ilçede yapımı planlanan kapalı spor salonunu yakın bir tarihte ihaleye çıkaracaklarını belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Şener, "Beytüşşebap'ta çalışmalara başlıyoruz. Çabalarımız sonucu Spor Toto Teşkilatı ile Beytüşşebap Belediyemiz arasında imzalanan protokol ile ilçemizdeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan kapalı spor salonu ihtiyacı için yakında ihaleye çıkıyoruz. Beytüşşebaplı vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(SRD-MP-Y)



26.04.2017 14:08:36 TSI

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