YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir ailesinin futbol kardeşliği

Büyükşehir ailesinin futbol kardeşliği



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Birimlerarası Spor Şenliği kapsamındaki Futbol Turnuvasında kardeşlik ön planda.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları ve İştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimler arası Spor Şenliği kapsamındaki futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Seka Park Açık Halı Sahası'nda fair play ruhu eserken, Büyükşehir ailesinin kardeşliği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Futbol müsabakalarında 8 grup ve 32 takım mücadele veriyor. 18 Nisan Salı günü başlayan grup müsabakaları 2 Mayıs Salı günü sona erecek.

Futbol Müsabakası, 18 Nisan'da Salı günü başladı. 2 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek olan grup müsabakalarında; Ulaşım Park, İzaydaş B Takım, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kent Konut, İtfaiye Gebze, Spor Şube 1, Güvenlik Vinsan 2, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kılavuz Gençlik, İtfaiye İzmit, Ultra Sağlık, KOMEK, Bilgi İşler, Antikkapı, Fen İşleri, Tiyatro Veteran, İtfaiye Gölcük, Belde A.Ş, Toplu Taşıma, Güvenlik Vinsan 1, İSU Beyaz, Otobüs İşletmeleri, İzaydaş A Takımı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İSU Mavi, Mali Hizmetler, Kılavuz Gençlik 1, İtfaiye Eğitim Önleme, Ulaşım Daire Başkanlığı, Güvenlik, Çevre Koruma ile İmar ve Şehircilik takımları mücadele verecek.

Öte yandan grup müsabakalarında fair play ruhu esiyor. Büyükşehir ailesinin 32 takımının mücadele verdiği müsabakalara, takımların centilmenliği ve kardeşliği damgasını vuruyor. Birimlerarası Spor Şenliği Futbol Müsabakalarındaki şuan itibarıyla puan durumu ise, karşılaşmaların başa baş gittiğini gösteriyor.

(RFK-Y)



26.04.2017 14:10:00 TSI

NNNN

