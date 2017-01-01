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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de 3 bin 961 öğrenci TEOG'da ter döktü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:02
Edirne'de 3 bin 961 öğrenci TEOG'da ter döktü
Edirne'de 3 bin 961 öğrenci TEOG'da ter döktü

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında gerçekleştirilen ortak sınavın ilk oturumu sona erdi. Edirne'de 3 bin 961 öğrenci sınavda ter döktü.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen ve Türkçe, Matematik, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan TEOG sınavının 1'inci oturumu sona erdi. Edirne'de merkez ve 8 ilçede, 86 okulda, 368 salonda gerçekleştirilen sınavın 1'inci oturumuna 3 bin 961 öğrenci katıldı.
Edirne Atatürk Ortaokulunda sınava giren öğrenciler soruların kolay olduğunu sadece matematikte zorlandıklarını söyledi. Çocukları ile birlikte okula gelen veliler ise çocuklarının her gün kursa gittiklerini belirterek çalışmalarında çocuklara yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.
Sınavın yarın yapılacak ikinci oturumu ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerini kapsıyor.
(AC-MK-Y)

26.04.2017 14:10:06 TSI
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