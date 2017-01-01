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Çukurova Tarım Fuarı yarın açılıyor

- 3. Çukurova Tarım Fuarı'nda çiftçiler traktör yarışı yapacak

- Yamaç, düzenledikleri fuarlara ve basın toplantılarına katılım göstermedikleri gerekçesiyle Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası'na sitem etti



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Çukurova Tarım Fuarı yarın açılıyor.

Elka Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Bülent Yamaç, basın toplantısında, 27-30 Nisan tarihleri arasında 15 farklı şehirden 148 firmanın katılımıyla Çukobirlik Fuar Alanı'nda düzenleyecekleri Çukurova Tarım Fuarı'nı 25 bin çiftçinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

50 dönüm alan üzerine kurulan Çukurova Tarım Fuarı'nda kapalı alanın yanı sıra uygulama tarlası bulunduğunu vurgulayan Yamaç, "Fuarımızda traktörler, mekanizasyonlar ve son teknolojiler uygulanıp kullanılarak test edilirken, ekipman, ilaç, gübre, sulama sistemleri, fidan, otomasyon sistemleri, hayvancılık, hizmet ve tarım ile ilgili daha birçok konuda ürün ve hizmetler de aynı anda sergilenmekte" dedi.

Saat 09:00-18:00 arasında ziyaret edilebilecek fuara ilişkin bilgiler aktaran Yamaç, şunları kaydetti:

"Fuarımız dört gün süresince Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Traktör Yarışmaları'na da ev sahipliği yapacak. Fuar öncesi kayıtları alınan 150 çiftçimiz fuar süresince balya taşıma, ters direksiyon, sırt çekme, römork park etme yarışmalarına katılacak ve jüri kararı ile seçilen birincilere gübre serpme, merdaneli çizel, kültivatör ve ilaçlama makinası hediye edilecek."

Mustafa Bülent Yamaç, düzenledikleri fuarlara ve basın toplantılarına katılım göstermedikleri gerekçesiyle Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası'na sitem ederek, "Düzenli olarak aidat ödediğimiz odalarımızın manevi desteklerini beklerdik" diye konuştu.

(NPR-Y)



26.04.2017 14:10:46 TSI

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