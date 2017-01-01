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Daday'da okul denetimleri başladı



(Fotoğraflı)



Serkan Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Daday Kaymakamlığı ve Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden okullara yönelik denetimler başladı.

Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir'in katılımı ile gerçekleşen ziyaretlerde okul idaresi ve öğretmenlerin istek ve talepleri dinlendi. Her ayın sonuna doğru yapılması planlanan ziyaretlerin ilk bölümü Miralay Halit Bey İlkokulu ve Daday Çok Programlı Lisesine yapıldı. Miralay Halit Bey İlkokulu Müdürü Sinan Aynaci, Müdür Yardımcısı Nihat Haliloğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Tarık Kadıoğlu, Okul Aile Birliği üyesi Fatih Kılınç ile Daday ÇPAL Müdürü Nagehan Demirci ve Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Zor tarafından karşılanan Kaymakam Özdemir, Başkan Taş ve Milli Eğitim Müdürü Demir, öğretmenlerle sohbet ederek her türlü yardım ve destek sağlayacaklarını bildirdiler.

(Vİ-RFK-Y)



26.04.2017 14:13:01 TSI

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