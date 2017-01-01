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Başkan Çelik, "500 anaokulunda 18 bin öğrencimize kitap dağıtacağız"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:08
Başkan Çelik, "500 anaokulunda 18 bin öğrencimize kitap dağıtacağız"
Başkan Çelik, "500 anaokulunda 18 bin öğrencimize kitap dağıtacağız"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi küçük yaşta çevre bilincinin oluşturulması amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından anaokullarında dağıtılmak üzere 18 bin boyama kitabı bastırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, boyama kitaplarının dağıtımına Melikgazi Anaokulu'nda başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi Anaokulu'nda çocuklar tarafından çiçeklerle ve sevgiyle karşılandı. Kitapların dağıtılması için düzenlenen törende Başkan Mustafa Çelik çocukların arasında oturdu.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Başkan Mustafa Çelik'in her taleplerinde yanlarında olduğunu ve kendilerini hiçbir zaman kırmadığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 18 bin anaokulu öğrencisine boyama kitabı dağıttıklarını ifade eden Elmalı, "Böyle bir katkıda bulunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin eşsiz değerlere sahip bir il olduğunu belirtti. Sahip olunan güzelliklerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, "Geçmişten gelen mirasımız olan bu güzellikleri çok daha iyi şekilde sizlere bırakmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Ayrıca bir taraftan da güzelliklerin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Kayseri'deki yeşil alanları artıracak yeni projelerimiz var. Şu anda Kayseri'deki yeşil alan miktarı dünya ortalamasının üstünde. Buna rağmen yeni ve güzel yeşil alanlar yapmaya söz veriyorum" diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdikleri projeyi Melikgazi Anaokulu'nda başlattıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Çevre kültürünü geliştirmek için bir çalışma yaptık. İlçelerimizle birlikte 500 anaokulunda bulunan 18 bin öğrencimizin tamamına kitaplarımızı dağıtacağız. Çocuklarımız boyama yaparken ağacı, çiçeği, çevreyi tanısın ve korumayı öğrensin istiyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasının ardından anaokulu öğrencilerine "Çevre Kahramanı Petman ile Dünya'yı Koru" isimli boyama kitabını dağıttı. Başkan Çelik daha sonra çocuklarla birlikte oturarak sohbet etti ve boyama yapmalarını izledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Melikgazi Anaokulu'nu da gezerek okul idarecilerinden bilgi aldı.
(AÖ-Y)

26.04.2017 14:16:54 TSI
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