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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Özel Sporculardan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:11
Özel Sporculardan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
Özel Sporculardan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye ve dünyada çeşitli dereceler elde eden özel sporcular, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, özel sporcular Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül ile birlikte antrenörleri Arif İlhan, Sema Demirci ve Kübra Şahin katıldı.
Bingül kardeşler, 2016 yılında Polonya'da düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında "Dünyada Gelecek Vadeden Sporcu" unvanını kazanarak dünyanın tek ikiz otistik milli kayakçıları olarak tarihe geçtiler.
2014 ve 2016 Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonu olan Bingül kardeşlerden Aliye Zeynep Bingül, 2017'de Fransa'da düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında Avrupa 4.'sü ve Dünya 5.'si oldu.
Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül'ü başarılarından dolayı kutlayan Rektör Çomaklı, bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
Özel sporcuları her zaman desteklediklerini ve kampüs içerisinde yapılan düzenlemeler ile sporcuların daima yanında olduklarını söyleyen Çomaklı, "Bundan sonraki şampiyonalarda da bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyor ve başarılarını sürdürmeleri için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum" diye konuştu.
Rektör Çomaklı, ziyaretin ardından sporculara altın ve çeşitli hediyeler armağan etti.
(ERZ-AT-Y)

26.04.2017 14:19:48 TSI
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