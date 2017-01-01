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Baharın müjdecisi ters laleler



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yumrumeşe köyünde bulunan tarihi mezarlıkta açan ters laleler mezar ziyaretlerine gelenlere görsel şölen sunuyor.

Genellikle hüznü çağrıştıran ters laleler diğer yandan da doğuda uzun geçen kışın biteceğini müjdeliyor. Ters laleler Anadolu coğrafyasının endemik türleri arasında belki de en kısa ömürlü olanıdır. Doğu Anadolu Bölgesin'de karların erimesiyle boy veren ters laleler, 1-1,5 ay sonra tekrar yeşermek için soluyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan ters laleler, kimi zaman da kaçak yollardan yabancısı olduğu coğrafyalara yolculuğa çıkıyor. Ülkemizde özellikle Hakkari bölgesinde yoğunlukta olan bu endemik tür, Şemdinli Lalesi olarak ta adlandırılır. Doğu Anadolu Bölgesinde sert ve uzun geçen kış aylarından sonra bütün göz alıcılığıyla yeşeren ters lale, baharın çat kapı geleceğini müjdeler.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yumrumeşe köyünde bulanan tarihi mezarlıkta ters lalelerin açtığı mekanlardan biri. Beş yüz yıllık tarihi mezarlıkta açan laleler, Şeyh Şeref Abbasi'nin mezarına ziyaret için gidenlere doğa ziyafeti sunuyor. Yumrumeşe köy mezarlığında yaklaşık olarak yedi bin metrekarelik alana yayılan ters laleler, koruma imkanlarının yeterli olmadığından zaman zaman yabani hayvanların saldırısına maruz kalıyor. Yumrumeşe köy muhtarı Kenan Yılmaz lalelerin Mart ayının başında açtığını söyleyerek, "Burası tarihi bir mezarlık, Şeyh Şeref'in makberidir. Laleler, köyümüzün mezarlığında yetişiyor. Yaklaşık olarak beş yüz senedir burada yetişip gidiyor" dedi.

Lalelerin korunmasını istediğini belirten Yılmaz, devlet yetkililerinin yanı sıra civar köyler ve ilden de laleleri görmeye gelenlerin olduğunu söyledi.

Normal şartlarda lalelerin bir metre uzunluğa ulaştığını aktaran Yılmaz, "Bunları koruma altına alacağız, daha da çoğaltacağız. Mezarlığın etrafı devlet yetkililerimizce korunursa memnun olacağız. Bu sene hava şartları iyi gitmediğinden dolayı, lalelerimiz biraz kısa kaldı" diye konuştu.

(VO-ŞAK-Y)



26.04.2017 14:20:01 TSI

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