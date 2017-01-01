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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

- "AKPM'nin aldığı karar maksatlıdır"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasına dair verdiği aleyhte kararı maksatlı ve taraflı olarak değerlendirdi.

Başkan Tahir Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasını, 45 aleyhte 113 lehte, 12 çekimser oyla kabul ettiğini belirtti.

Ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan, maksatlı ve taraflı bir yaklaşım üzerine alınan ve adeta terör örgütlerine kol kanat geren bu karar AKPM adına da bir utanç kaynağı olacaktır.

Alınan bu karar şunu gösteriyor, son yıllarda Avrupa'da İslamofobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikalar AKPM'ye yansımıştır. Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalan kuruluşlar böyle kararlar alıyorlar.

Bu kararı tamamen siyasi karardır. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen, Türkiye'ye yönelik 2008 sonrası hızlanan ve en son olarak 15 Temmuz tarihinde, hain ve alçakça yapılan deneme ile gerçek yüzünü gösterenler bu ve benzeri kararları ile bizleri asla yıldıramayacaklar.

Ülkemiz bir yandan 3,5 milyona yakın mülteciye kucak açarken ve eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken, aynı zamanda tüm Avrupa'nın ve yakın çevresinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı unutulmamalıdır.

Her zaman mazlumun ve zor durumda olanın yanında olan yüce Türk Milleti ve Devletimiz terör örgütlerine karşı vermiş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar devam ettirilecektir.

Bir kez daha belirtmek istiyorum ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu yanlı, siyasi ve basiretsiz kararına rağmen, Türkiye, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir.

Bizler de sanayiciler olarak, üzerimize düşen görevleri sonuna kadar devam ettirip, sanayimizin çarklarını işletmeye, üretim ve istihdama katkı vermeye devam ederek, devletimizin ve milletimizin yanında her zaman olduğu gibi saf tutarak ülkemizin gücüne güç katamaya devam edeceğiz."

(SK)



26.04.2017 14:21:52 TSI

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